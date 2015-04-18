Cumhurbaşkanından itiraf: Türkiye geçici ekonomik krizde

Kocaeli'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu "geçici kriz"i atlatacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 2008 krizini atlattığı gibi, şimdiki durağan görünümü de atlatacağını söyledi.

Analiz şirketlerinin Türkiye'ye yönelik kötümser tahminlerinin gerçekçi olmadığını, Türkiye'nin sıçramasına devam edeceğini iddia eden Cumhurbaşkanı, "Türkiye ekonomide de çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bu ara kur nedeniyle 800 milyar dolara düştü milli gelir. Ekonomideki şu andaki bu geçici kriz aşılacaktır. Analiz şirketleri hedefleri farklı bir şekilde ortaya koyuyorsa da Türkiye sıçramasına devam edecektir. Türkiye iki trilyon dolarlık Gayrisafi Yurtiçi hasılaya ulaşacaktır. Onun için gençler Türkiye’nin güçlü olması şart. Güçlü Türkiye şart. Eğer bir şu anda kendi helikopterimizi yapıyor muyuz? Tankımızı da yapacağız topumuzu da yapacağız" dedi.

2008 krizinde kullandığı "Kriz Türkiye'yi teğet geçecek" açıklamasının döneminde ciddiye alınmadığını ancak Türkiye'nin bu krizden etkilenmediğini söyleyen Erdoğan, mevcut durumun da 2008'e benzer bir şekilde atlatılacağını söyledi. Erdoğan, "Ekonomideki son dönemde patinaj görüntüsüne şahit oluyoruz. 2008 krizi tüm dünyayı kasıp kavururken bu kriz Türkiye’yi teğet geçecek demiştim. Gereken tedbirleri aldık. Güven ve istikrar ortamını güçlendirdik. Raydan çıkılmasına müsaade etmedik. Türkiye kalkınmasını sürdürdü. Bu patinaj uzun sürmez. Hükümetimiz ekonominin ihtiyaçlara göre yeni bir yaklaşımla güçlündirilmesi konusunda hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.