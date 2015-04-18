Erdoğan iki yıl önce açılan tesisleri bir daha açacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Kocaeli’nde “toplu açılış töreni”ne katılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği’nce yapılan duyurulara göre Erdoğan, 195 eserin açılışını yapacak. Ancak kurdelesi kesilecek eserlerin büyük çoğunluğu daha önce açılışı yapılan eserlerden oluşuyor.

“Kocaeli 6. Açılış Bayramı” adı altında gerçekleştirilecek törende Erdoğan çoğu birkaç yıl önce açılmış, faaliyetini sürdüren tesisleri yeniden açacak. Erdoğan 16.30’da Sekapark’taki tören alanında olacak.

Açılışa vatandaşların katılması için kentteki muhtarlık binaları önünden saat 11:00’de araçlar kaldırılacak. Kocaeli AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan öncülüğünde yürütülen karşılama töreni için çevre kentlerden de insanların Sekapark’a taşınacağı ifade edildi.

Uğur Enç’in BirGün’de yer alan haberine göre, Erdoğan’ın açılışını yapacağı 195 eserin önemli bir kısmı ise daha önce açılışı yapılan eserlerden oluşuyor. 118’i Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 41’i kamu kurumları, 36’sı ilçe belediyeleri tarafından hayata geçirilen tesislerden birçoğunun yıllar önce açılışının yapıldığı basına da yansımıştı.

İki yıl önce Erdoğan açmıştı

İzmit İsmet Paşa Stadı’nda 14 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kocaeli Açılış Bayramı töreninde dönemin Başbakanı Erdoğan, 118’i Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 158 tesisin toplu açılışını gerçekleştirirken 5. Açılış Bayramı’yla kente 620 milyon TL’lik yatırım kazandırdıklarını söylemişti.

Yeniden açılışı yapılacak olan tesisler arasında 2 yıl önce tamamlanan Yıldız Konutları, 2 yıl önce açılan Sırrı Paşa Konağı, 2 yıl önce açılan İzmit Cephanelik Mesire alanı, 3 yıl önce açılan İzmit Deniz Ulaşım Müdürlüğü, bir adet sayaç odası, üç yıl önce açılan Değirmendere Katlı Kavşağı, 2 yıl önce açılan Derince Çenesuyu Alternatif Yolu, cami çevre düzenlemeleri ve köy yolları yer alıyor.