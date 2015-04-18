T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Terör örgütünün temsilcisi Demirtaş, Vatikan'ın sözcülüğüne soyunmuş

'Bu meseleyi tarihi temelinden tamamen kopartarak siyasallaştırmak en çok Ermenilere zarar verir'

18 Nisan 2015 21:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ndeki toplu açılış töreninde konuşuyor. Papa Françeko'nun 1915 olaylarıyla ilgili ifadeleri ve Avrupa Parlamentosu'nun "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu konuyu tarihi temelinden kopararak siyasallaştırmak en çok Ermenilere zarar verir" dedi.

Meclis'teki üç partinin, AP'nin kararını kınayan metnin altına imza attığını söyleyen Cumhurbaşkanı, HDP'nin metne imza atmamasına ise sert tepki gösterdi. "Terör örgütünün temsilcisi konumundaki parti buna imza atmıyor" diyen Erdoğan, daha sonrasında da HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı Vatikan'ın sözcülüğüne soyunmakla suçladı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Az önce gelirken Körfez köprüsünü şöyle bir inceledim. Dedim ki rabbim sana hamd olsun. Bu günleri de gördük. Ne demiştik yol medeniyettir. Başbakanlığım döneminde her fırsatta Kocaeli'ne geldim, sizlerle hasret giderdim. Türkiye muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkıyor, çıkacak.

- Papa daha yaptığı yanlışı düzeltmeden bu defa AP benzer hezeyanları sergilemeye başladı. AP böyle bir karar alsa ne yazar almasa ne yazar. 

- Buradan tüm dünyaya, bilhassa da Ermenilere seslenmek istiyorum. Bu meseleyi tarihi temelinden tamamen kopartarak siyasallaştırmak en çok Ermenilere zarar verir. Biz bu kararları alanların, bu yönde beyanlarda bulunanların asıl amaçlarının Ermenilerin hakkını, hukukunu korumak olmadığını gayet iyi biliyoruz. Yahu Ermenilerle yakından uzaktan alakası olmayanların bu açıklama haddine mi.

- Bizim Ermenilere karşı bir düşmanlığımız olsa bizim ülkemizde 40 bin Ermeni burada nasıl yaşardı. Gidin Samatya semtine bakın nasıl iç içe yaşıyoruz. Bu vatandaşlarımız özgürce yaşıyor, eğitim görüyor tüm haklardan eksiksiz yararlanıyorlar.

- Türkiye olarak defalarca Ermenistan'a el uzattık. Ama diasporanın etkisinden çıkamadılar. Bizim Ermenistan'a kapımız her zaman açık ama Karabağ sorununu çözmek şartıyla.

-Parlamento başkanlarımız ortak bir bildiri çağrısı yapıyor. 3 parti buna imza atıyor. Terör örgütünün temsilcisi konumundaki parti buna imza atmıyor. Hani bunlar Türkiye’nin partisiydi hani Türkiye’yi temsil ediyordu. Bu ucuz siyasete bu ülkenin prim vermemesi lazım. Terör örgütünün katletmesinin hesabını vermek zorundalar. 6-7 ekim olaylarının hesabını vermek zorundalar. Sonra demokrasi özgürlük desinler.

-Bizim kültürümüzde genlerimizde bu var. Bu adımı atmanın gayretiyle devam edelim istiyoruz .Yeni Türkiye hedefinde yeni anayasa ve başkanlık sistemi şart. Bunun için de ne gerekiyor. 367 ben dedim 400 milletvekili verin şu başkanlık sistemini parlamentoda çözelim.

-Bazıları diyor ki 400’le bu olmaz. 367, 400 oldu ne ala. Olmadı referandum. Bu referanduma benim halkım evet diyecektir. Şu anda kamuoyu araştırmalarında da bunu görüşoruz zaten. Başkanlık sistemi noktasında çok başlılık sistemin içinde olmayacak. Ve bize de zaman kaybettirmeyecek.

-14 Ağustos 2014’te parlamenter sistem buzdolabına kondu. Siz bir gayrete girin çalışın.

 

 

ETİKETLER

tayyip erdoğani kocaelimitingermeni soykırımıhdp

İlgili Haberler

Erdoğan iki yıl önce açılan tesisleri bir daha açacak

'Kocaeli 6. Açılış Bayramı' adı altında gerçekleştirilecek törende çoğu birkaç yıl önce açılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24