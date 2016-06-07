T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü de Erdoğan'a katıldı; 'yarım kadın AKP'li' listesi yayımladı

Gazetenin 'çocuğu yok' dediği AKP'li kadınlardan Zeynep Alkış'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi

07 Haziran 2016 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yeni hizmet binasının açılışında söylediği “Anneliği reddeden kadın, kadınlığını inkâr ediyor demektir, eksiktir, yarımdır” sözlerini manşetine taşıyan Sözcü gazetesi, çocuğu olmayan AKP’li kadın milletvekillerinin listesini yayımladı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet Davutoğlu’nun kabinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Fatma Güldemet Sarı, AKP MKYK üyeleri Jülide Sarıeroğlu ile Zeynep Alkış ve Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönem Aile Bakanlığı yapan Güldal Akşit’in çocuğu olmadığını belirten gazete,  Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın da çocuğu olmadığını hatırlatarak, “2001’de Ahmet Burak ile evlenen Sema Erdoğan, çocuk sahibi olmadı. Cumhurbaşkanı bu tanımlamasıyla kendi ailesinde bir kadını da hedef aldı” ifadelerini kullandı. Sözcü'nün haberinde yer alan AKP'li kadınlardan Zeynep Alkış'ın yazarı olduğu Milat gazetesi ise, "Yalanın Sözcü'sü" başlıklı bir haber yayımlayarak, Alkış'ın iki çocuğu olduğunu duyurdu.

Gazete, Deniz Ayhan imzasıyla yayımlanan haberde, sosyal medya oluşan tepkilerine de değinirken, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Nilay Kaya’nın görüşlerine  yer verdi. Prof. Kaya, gazeteye verdiği demeçte, “Bu söz bilinçli olarak söylenmiş bir sözdür. Kadının tamamen eve çekilmesini isteyen bir taleptir. Özel alanın müdahale altına alınması ciddi bir olaydır” dedi.

ETİKETLER

SözcüManşetCumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanKadınKadın bedeniAKPli kadınlarÇocuğu olmayan kadın yarımdırErdoğanın kadınlarla ilgili açıklamaları

İlgili Haberler

Erdoğan: Anneliği reddeden kadın, kadınlığını inkâr ediyor demektir; eksiktir, yarımdır

"Anneliği reddetmek insanlığın yarısından vazgeçmektir, her fırsatta en az 3 çocuk tavsiye ediyorum"

Nevşin Mengü'den Erdoğan'a tepki: İstemiyorum arkadaş anne falan olmak, sana ne!

Erdoğan, "Anneliği reddetmek insanın yarısından vazgeçmektir" demişti

Figen Yüksekdağ'dan Erdoğan'a: Kadını sadece annelik yönüyle tanımlamak ‘çeyrek’ bir anlayıştır

Erdoğan, "Anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır" demişti

Kadın örgütlerinden "Anne olmayan yarımdır" diyen Erdoğan'a: Anayasa'ya aykırı; erkek şiddetine kafa yorsun!..

Erdoğan'ın sözlerine milletvekilleri ve kadın örgütleri tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24