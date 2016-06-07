Sözcü de Erdoğan'a katıldı; 'yarım kadın AKP'li' listesi yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yeni hizmet binasının açılışında söylediği “Anneliği reddeden kadın, kadınlığını inkâr ediyor demektir, eksiktir, yarımdır” sözlerini manşetine taşıyan Sözcü gazetesi, çocuğu olmayan AKP’li kadın milletvekillerinin listesini yayımladı. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet Davutoğlu’nun kabinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Fatma Güldemet Sarı, AKP MKYK üyeleri Jülide Sarıeroğlu ile Zeynep Alkış ve Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönem Aile Bakanlığı yapan Güldal Akşit’in çocuğu olmadığını belirten gazete, Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın da çocuğu olmadığını hatırlatarak, “2001’de Ahmet Burak ile evlenen Sema Erdoğan, çocuk sahibi olmadı. Cumhurbaşkanı bu tanımlamasıyla kendi ailesinde bir kadını da hedef aldı” ifadelerini kullandı. Sözcü'nün haberinde yer alan AKP'li kadınlardan Zeynep Alkış'ın yazarı olduğu Milat gazetesi ise, "Yalanın Sözcü'sü" başlıklı bir haber yayımlayarak, Alkış'ın iki çocuğu olduğunu duyurdu.

Gazete, Deniz Ayhan imzasıyla yayımlanan haberde, sosyal medya oluşan tepkilerine de değinirken, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Nilay Kaya’nın görüşlerine yer verdi. Prof. Kaya, gazeteye verdiği demeçte, “Bu söz bilinçli olarak söylenmiş bir sözdür. Kadının tamamen eve çekilmesini isteyen bir taleptir. Özel alanın müdahale altına alınması ciddi bir olaydır” dedi.