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Erdoğan'a hakaretten tutuklu üniversite öğrencisi tahliye ediliyor

Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan üniversite öğrencisinin infazı ertelendi

27 Mart 2015 18:31

Kayseri’de Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılıp cezaevine konulan üniversite öğrencisi Aykutalp Avşar'ın cezasının infazı ertelendi. Avşar'ın bugün tahliye edilmesi bekleniyor.

Avukatı, üniversite öğrencisi olan Avşar'ın sınavları nedeniyle gün içinde Kayseri Kapalı Cezaevi'nden tahliye edileceğini söyledi.

Kayseri'de Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılıp, cezaevine konulan üniversite öğrencisi Aykutalp Avşar için İnfaz Savcılığına yapılan itirazdan sonra 16 günlük tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi.

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