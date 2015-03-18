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'Erdoğan'a 46 raporu vemek lazım' diyen Altıoklar: Hakaret etmedim, bir tıp hekimi olarak teşhis koydum

Mustafa Altıoklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için heyet raporu istedi

18 Mart 2015 12:53

Katıldığı televizyon programında Gezi olaylarını değerlendirirken dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan için “46 raporu verilmeli” diyen ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar, hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasına katıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Altıoklar, “Erdoğan’a hakaret etmedim, eleştiri de yapmadım. Bir tıp hekimi olarak teşhis koydum.” dedi. Erdoğan’ın duygu durumundan ülke adına endişe duyduğunu belirtti.

Mahmut Kurnaz’ın Zaman’da yer alan haberine göre, yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ikinci duruşması düzenlendi. Altıoklar ve avukatı Zeynel Öztürk, duruşmada hazır bulundu. Altıoklar, bir hekim olarak daha mesleğin ilk yıllarında mahkemelerin karara bağlayacakları dosyaları kendisine göndererek davalarıyla ilgili şahısların akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor talep ettiklerini anlattı. Altıoklar, “Benim ve benim gibi pratisyen hekimlerin verdikleri kanaat raporları doğrultusunda adaletin gereğini yerine getirdiler.” dedi. Altıoklar, Erdoğan’a dedikleri için ise “Sözlerimde hakaret unsuru bulmamaktayım, eleştirmeye niyet dahi etmedim, hele hakaret yoluyla suç işlemeye kastım hiç olmadı. Çünkü ben teşbih yapmadım, teşhis koydum. Müştekide ‘narsisistik kişilik bozukluğu’ olduğunu söylerken ne bir benzetme, ne bir yakıştırma, ne bir aşağılama düşüncem olmadı. Hekimlik etiği hastalarının durumlarını alay konusu yapmaz, aşağılamaz, hele hakaret amaçlı asla kullanmaz.” ifadelerini kullandı.

Altıoklar, “İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün sol göğsünde, Çanakkale’de aldığı şarapnel yarası nedeniyle ömrü boyunca yanık skarı taşıdığını, ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün sağır olduğunu, yine Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel’in obes olduğunu, Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in parkinson olduğunu söylememle veya Şafak Pavey’de extremite yoksunluğu; Meclis Başkanvekili Sadık Yakut’ta vitiligo varlığı ya da sabık Başbakan’ın uzaktan gördüğüm kadarıyla omurga sorunundan bahsetmem hakaret sayılmazken; bir psikiyatrik kanaat teşhisimin hakaretten sayılması esas itibariyle ikirciklidir.” dedi. Savunmasının geniş halini kendi kişisel blogunda paylaşan Altıoklar, 1987-1991 yılları arasında  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyer yapmıştı.

 

Altıoklar’a göre, narsisistik belirtileri:

 

1. Kendisinin özel, eşi bulunmaz ve herkesten çok daha önemli olduğunu düşünür. 

2. Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ve yetenekleri olduğunu sürekli deklare eder.

3. Üstün, seçilmiş ve ilahi kuvvetlerce vazifelendirilmiş olarak bilinmeyi bekler.

4. Kendilerine hayrandır. Çok beğenilmek ve sürekli dışardan onay görmek ister.

5. Her şeyi yapmaya hak kazanmış ve özellikle kayırılacak bir kişi olduğunu düşünür.

6. Kendi çıkarları için, amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır.

7. Empati yapamaz, başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanımaz.

8. Her başarılıyı kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.

9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler.

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