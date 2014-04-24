Mustafa Altıoklar'dan Erdoğan'a: Kişilik bozukluğu var, 46 raporu vermek lazım

Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar Başbakan Tayyip Erdoğan için "Narsistik Kişilik Bozukluğu" olduğunu söyleyerek "Kendisine rapor vermek lazım 46 raporu" dedi.

Enver Aysever'in CNN Türk'teki Aykırı Sorular programına konuk olan yönetmen Altıoklar, 'Başbakan Gezi'de "Ben hata yaptım. Durun bakalım" deseydi, kesinlikle şuanda yüzde 70-80 oy alırdı ama bir doktor olarak söylüyorum. Başbakan'da "Narsistik Kişilik Bozukluğu" var. Geri dönüş yapamaz. Kendisine rapor vermek lazım 46 raporu..." ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Altıoklar'ın Başbakan Erdoğan için kullandığı o ifadeler:

Altıoklar: Başbakan'a Rapor Vermek Lazım paylaşan: sondakika