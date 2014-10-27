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Politika

Fuat Avni'nin Erdoğan hakkındaki 'Mitomani ve Hubris' iddiası Meclis'e taşındı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi

27 Ekim 2014 12:26

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği *Mitomani ve *Hubris hastalığına ilişkin olarak Meclis'e soru önergesi verdi. "Son 11 yılda Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören hasta sayısı nedir?" sorusunu soran Tanrıkulu, 

Tanrıkulu’nun, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği  soru önergesi şöyle:

Türkiye’de son 11 yılda Mitomani  (Yalan Söyleme Alışkanlığı ve beraberinde getirdiği Vicdan Yokluğu) ve Hubris ( Kibir ) Sendromu teşhisi konulan hastaların sayısı nedir?

Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıkları,  Türkiye’de yüzde yüz tedavi edilebilmekte midir?

Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıklarının tedavilerinde Türkiye de hangi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır? Uygulanan tedavi yöntemleri Uluslararası akreditasyon Standartlarına tam olarak uygun mudur?

Son 11 yılda Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören hasta sayısı nedir?

Tedavilerde elde edilen başarı oranı yüzde olarak nedir

Mitomani ve Hubris hastalarının tedavileri SGK tarafından karşılanmakta mıdır?

Sağlık Bakanlığı tarafından Mitomani ve Hubris hastalıkları ile mücadelede uygulanan bir eylem planı bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa eylem planının ana başlıkları nelerdir?

Mitomani ve Hubris hastalarının kamu görevlisi olarak kritik görevlerde çalışmaları uygun mudur?

 

Mitomani: Yalan söyleme alışkanlığı ve beraberinde getirdiği Vicdan yokluğu

Hubris: Kibir, kendinde üstün meziyetler görme

 

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