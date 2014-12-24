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Mustafa Altıoklar'ın 'hakaret' davası başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret ettiği' iddiasıyla yönetmen Mustafa Altıoklar'a açılan davanın ilk duruşması yapıldı

24 Aralık 2014 22:58

Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın katıldığı bir televizyon programında Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Radikal'in haberine göre, Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Altıoklar ile Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız katıldı. Duruşmada söz alan sanık Altıoklar, 1984'ten bu yana doktor olarak Türkiye 'nin değişik yerlerinde görev yaptığını, mesleğiyle ilgili hastalara ve adli vakalara teşhis koyduğunu, aynı zamanda bir senaryo yazarı ve yönetmeni olarak da karakter analizi yapabildiğini söyledi.

CNN Türk'teki bir programda kendisine yöneltilen sorulara karşılık kişisel görüşlerini açıkladığını ifade eden Altıoklar, Erdoğan'la ilgili karakter analizi yaptığını, sözlerinin hakaret kastı taşımadığını savundu.

 

Altıoklar: Müştekinin duruşmaya katılmasını istiyorum

 

Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da Altıoklar'ın doktor olduğunu beyan ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sadece bir yönetmen olarak görüşünü beyan etseydi, fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilebilirdi. Ancak doktor olarak sarf ettiği sözün ne anlama geldiğini bilmektedir. Dolayısıyla müvekkilimi küçük düşürmek amacıyla kasıtlı olarak bu sözleri sarf etmiştir.”

Bu sırada söz alan Altıoklar, “Ben müştekinin bizzat duruşmaya katılmasını ve dinlenmesini istiyorum” diye konuştu. Hakim Abdurrahman Yılmaz, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Recep Tayyip Erdoğan 'ın davaya müdahil olmasını kabul etti.

 

Metin Feyzioğlu da destek verdi

 

Erdoğan'ın duruşmada bulunmasının zorunlu olmadığını belirten Yılmaz, Altıoklar'ın da talebini reddetti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da duruşma öncesinde adliyeye gelerek Altıoklar'a destek verdiğini ifade etti. Feyzioğlu, bir süre kaldıktan sonra adliyeden ayrıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Altıoklar'ın, CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sarfettiği sözlerden dolayı “kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

'Narsistik kişilik bozukluğu'

 

Mustafa Altıoklar, Enver Aysever'in CNN Türk'teki Aykırı Sorular programında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başbakan Gezi'de, 'Ben hata yaptım. Durun bakalım" deseydi, kesinlikle şu anda yüzde 70-80 oy alırdı, ama bir doktor olarak söylüyorum; Başbakan'da 'narsistik kişilik bozukluğu' var. Geri dönüş yapamaz. Kendisine rapor vermek lazım 46 raporu..."

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