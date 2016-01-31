Erdoğan'a "diktatör bozuntusu" diyen Kılıçdaroğlu: Haksızsam çıkar özür dilerim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği "diktatör bozuntusu" sözleri için "Ben inandığım yolda devam edeceğim. Ben ahlakı, namusu, şerefi, kendi ülkemin insanının değerlerini, inançları, verilen sözlerin tutulması gerektiğini savunuyorum. Veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur. Ben geri atarım sanıyorlar, ben asla geri dönmem yolumdan. Haksızsam çıkar özür dilerim" dedi.

"Gürsel Tekin'in PM dışında kalmasını beklemiyordum diyen Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'te yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

Bir ülkenin sınırları korunması esastır. Bizim sınırlarımız ihlal ediliyorsa gereği yapılmalı. Angajman kuralları belirlenmiştir. Rus uçaklarının ihlal etmesi kabul edilemez. Hükümet gereğini yapacaksa doğal karşılarız. Sınır ihlali olduğu açıkça görülüyor.

Devletin meşru zeminde müdahale etmesi son derece doğaldır. Biz hukuk içinde terörle mücadele edilmeli, sivil kayıplar olmamalı, Türkiye'nin haksız duruma düşmemesi gerekir. Terörle mücadele elbette yapılacaktır, bu konuda gereken desteği vereceğiz. İnsanların özgürce yaşamalarını, düşüncelerini özgürce açıklamalarını isteriz.

Geçmişte Sayın Davutoğlu ile birkaç kez bir araya geldik. Bu konuda yine ihtiyaç çıkarsa görüşlerimizi ifade ederiz. Doğuya, güneydoğuya en çok yardım, heyete gönderen parti biziz. İnsanlarımızın burnunun kanamasını istemeyiz. PKK'nın eline silah alması, sivil kayıplarına yol açması asla kabul edilemez.

Türkiye'de bugün neden anayasayı, darbeyi tartışıyoruz? Gelin, Türkiye'yi darbe hukukundan arındıralım. Biz buna Anayasa Uzlaşma Komisyonu demiyoruz, darbe hukukundan arındırma olursa çok önemli atmış oluruz. Darbe yasalarının da değişmesi lazım. Türkiye'de bugün basının hür olduğunu iddia eden bir Allah'ın kulu yok. Madem medya özgür olacak, o zaman bu yasaları da değiştirelim. Bizim masada söyleyeceklerimiz bunlar. Ben bunları Meclis Başkanı'na mektupla bildirdim. Bu bağlamda Türkiye'de biz özgürlükçü demokrasiyi başlatacak adımlar atacaksak, her türlü çalışmayı yapacağız.

Sayın Davutoğlu'na darbe hukukuna karşı olduğumuzu, bu konuda pek çok örnek vermiştim. Biz darbe hukuku üzerine tarama yaptık. Arkadaşlarımız bu taramalarla komisyona gidecek. Biz herkes düşüncesini ifade etsin, medya özgür olsun, baskıcı hükümet olmasın istiyoruz. Bunları arkadaşlarımız ifade edecek.

Çarşamba günü MYK'mız toplanacak. O gün sonucu paylaşacağız. Bilgiler bizde var. Mustafa Kemal Atatürk, sadece CHP, Türkiye açısından değil, tüm dünya açısından önder olan bir lider. Kimse onun fotoğrafını indirmeye dahi cesaret edemez. Biz onu seviyoruz, devrimlerine inanıyoruz. Çarşamba günü kararımızı vereceğiz. Biz korkmayız, çekinmeyiz, veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı da söz verdiyse sözünün arkasında dursun.

Ben inandığım yolda devam edeceğim. Ben ahlakı, namusu, şerefi, kendi ülkemin insanının değerlerini, inançları, verilen sözlerin tutulması gerektiğini savunuyorum. Veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur. Ben geri atarım sanıyorlar, ben asla geri dönmem yolumdan. Haksızsam çıkar özür dilerim.

Görüntü olarak değişim çıktı zaten. MYK’ya baktığınızda yeni yüzler var. Onlar gerçekten de Türkiye’nin sorunlarını çok iyi bilen, çözümler getirecek arkadaşlarımız. Geçmiş MYK’da çalışan arkadaşlarımız bunları yapmıyordu anlamı çıkmasın. Onlar da çok iyi çalıştılar. Siyaset bir dönüşüm aracıdır. Uyguladığımız bir çizgi vardır, yeni insanlar gelecektir.

Gürsel Tekin’in PM dışında kalmasını beklemiyordum. Delegenin vereceği oya herkesin saygı duyması gerekir. O siyasetten kopmadı, CHP’den de kopmadı, vazgeçmedi, çalışıyor.