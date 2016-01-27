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''Diktatör bozuntusu'' soruşturmasını açan savcının rütbesi düşürüldü

Savcı Kayral tartışma yaratan bazı soruşturma ve davalara imza atmıştı

27 Ocak 2016 12:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Diktatör bozuntusu” dediği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral, tenzili rütbeye uğradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak imzasıyla yapılan yeni iş bölümü kapsamında Kayral, uzun yıllardır görev yaptığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’ndan alınarak, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında soruşturma başlatan Savcı Kayral’ı “Önce o savcıya seslenmek isterim. Sarayın kapıkulluğunu yapan adama cumhuriyet savcısı denmez” sözleriyle eleştirmişti. Yeni işbölümü kapsamında eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiası üzerine başlattığı soruşturmada Kozmik Oda’ya girerek günlerce arama yapan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili ve 12 Eyül Askeri Darbesi’ne ilişkin soruşturmada darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında dava açan Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin de bir kez daha Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunda görevlendirildi. 2005 yılında Şemdinli olaylarına ilişkin soruşturmayı yapan, bu nedenle meslekte atılan, ancak daha sonra mesleğe tekrar kabul edilen Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya da Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi.

 

Baktığı davalar

 

Savcı Kayral’ın imza attığı tartışma yaratan bazı soruşturma ve davalar şöyle: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Can Dündar hakkındaki suç duyurusunu Twitter’da paylaşan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. 

Hâkim ve savcılık sınavının mülakatı sırasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle avukat Umut Kılıç’ı tutuklamaya sevk etti. 

AKP’li 4 eski bakan için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’na ilişkin yayın yasağı aldırdı. 

AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu’ya, yumurta atan 13 üniversiteli hakkında 4 yıl hapis istedi. 

Gezi Parkı eylemlerinde polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülük’ün cenazesine katılan 35 kişi için 3’er yıl ceza davası açtı.

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