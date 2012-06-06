Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Uludere'ye gitmeyi önerdi

Başbakab Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmede kürt sorununa değinen CHP lideri, Erdoğan'a, ''Birlikte Uludere'ye gidelim'' dedi. Erdoğan'ın konuya ilişkin bir yorum yapmadığı öğrenildi. Toplantı sonrası açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Başbakan Erdoğan ’ın CHP’nin girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade'' etti.

AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri AK Parti'ye gelişlerinde Ömer Çelik, kapıda karşıladı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Loğoğlu şöyle konuştu:

‘4 partinin de katılacağı bir komisyon oluşturulmalı’

‘2 temel sonuç var. Meclisteki 4 parti CHP ’nin yol önerisine evet derse AKP olumlu bakıyor. Bu bir toplumsal mutabakat konusu. Tüm partilerin buna evet demesi lazım.’

Loğoğlu, MHP ’nin ikna edilmesi gerekildiğinin vurgulandığının da altını çizdi, MHP ’nin önemli bir siyasi gelenek olduğunun, mutabakatta yer almalarının önemli olduğunu belirtti. Gelecek her olumlu öneriye açık olduğunu belirten Loğoğlu, ‘Bizim hazırladığımız önerinin başlığı, içeriği değişmez değil. Önemli olan 4 partinin de katılacağı bir komisyon oluşturulması.’ dedi.

Toplantıda partilerin siyasi üsluplarının da ele alındığını belirten Loğoğlu, ‘Son dönemdeki siyasi sertliği azaltmak için, Kılıçdaroğlu çaba sarfettiğini, gerekirse Başbakan Erdoğan ile birlikte Uludere’ye birlikte gidebileceğini ifade ettiğini belirtti.’ Diyerek, CHP ’nin olumlu bir siyasi havadan yana olduğunu ifade etti. Komisyon sonrası 6 aylık bir takvim söz konusu, bu girişimden bir sonuç çıkmaması halinde başka fikirler üreteceklerini belirtti.

Çelik: MHP'nin ikna edilmesi gerekecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de görüşmenin hemen sonrasında bir basın toplantısı düzenleyerek, görüşmeyi değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan ’ın CHP’nin girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Çelik CHP ’nin getirdiği yöntem önerisi bir takım tespitleri içerdiğini belirtti. CHP ’nin önerisinin bir çözüm önerisi olmaktan çok bir yöntem önerisi olduğunun altını çizen Çelik, MHP ve BDP’nin ikna edilmesi halinde, AK Parti’nin bir ‘Akil Adamlar Komisyonu’ oluşturulmasına ilke olarak katıldığı ifade etti.

‘CHP ’nin önerisi hayata geçmezse, CHP ’yle bir komisyon kurarız’

CHP ’nin önerisinde bir çıkmaz olduğuna işaret eden Çelik sözlerine şöyle devam etti:

‘Öneriyle ilgili bir çıkmaz söz konusu. Önerilen yönteme göre tüm partilerin katılımı gerekmekte. MHP böyle bir çalışmada yer almaya karşı tavır koymuştur.

CHP’ye diğer iki muhalefet partisini ikna etmelidir. Meclisteki diğer iki partinin ikna edilememesi halinde Başbakan tarafından 4. bir öneri getirildi. Erdoğan, toplumsal mutabakat komisyonu hayata geçmezse, bugünkü görüşmede bulunan kişilerden oluşan bir heyetin oluşturacağı meclis dışı bir komisyon kurulmasını önermiştir.

Görüşme öncesi açıklamalar

Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede hükümetin atacağı her adıma katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Tek isteğimiz analar ağlamasın" dedi.

Başta MHP olmak üzere, gelen eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'CHP'nin hiçbir terör örgütünün yanında ya da arkasında olmadığını' söyledi.

Bu konuda parti olarak bir çalışmaları olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit cenazesi bir daha gelmesin diye şehit annelerinin talebini yerine getirip yarın Başbakan'a gidiyorum. Katkı sunmak istediğimizi söyleyeceğiz, çözüm önerilerimizi ortaya koymaya gidiyorum."

Erdoğan: Önyargılı değilim

Başbakan Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu ile randevusu öncesinde CHP'nin terör paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Önyargılı değilim peşin kararım yok. Paketi görelim kurullarımızla değerlendiririz" demekle yetindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmesi öncesi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Erdoğan, "Biz bu meselenin çözümü için hiçbir zaman kapılarımızı kapatamadık. Kapılarımız bugün de ardına kadar açık. Kim gelirse, kim katkı vermek isterse ve kim bize bir çözüm önerisi getirirse dikkatle dinleriz. Biz bu milli meselede iktidar gibi ve muhalefet gibi değil annelerin gözyaşlarını dindirmeye çalışan, kalp taşıyan ve vicdan taşıyan insanlar gibi olmayı her zaman istedik. Demokratik siyasete inanan her parti diyaloga, müzakereye ve uzlaşı arayışına açık olmak durumundadır" dedi.



"Bu ülkede terör, acı, kan ve gözyaşı maalesef bir siyaset malzemesi olarak kullanılmıştır" diyen Başbakan Erdoğan, "Terör örgütünün bu ülkede siyaseti şekillendirmesine ve milli iradeye kast etmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Arınç: Şahsen yarar görüyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da buluşma öncesi yaptığı açıklamada, "Konusu ne olursa olsun bir medeni diyalog açısından partilerin genel başkanlarının birbirlerini ziyaret etmeleri ve mutlaka önemli konular da olsa bunları görüşmelerinde şahsen yarar görüyorum" dedi.