Marmara ve İstanbul Üniversitesi karıştı: 1'i ağır 5 öğrenci yaralı

Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgalarda 1’i ağır toplam 5 kişi yaralandı. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı açıklamaya göre linç girişimine uğrayan sol görüşlü bir öğrencinin polis tarafından saat 16.00 gibi gözaltına alındığı ancak akşam saat 19.30 itibari ile kendisinden hâlâ hiçbir haber alınamadığı iddia edildi.

Marmara Üniversitesi'nin (M.Ü.) Göztepe'deki kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında öğle saatlerinde kavga çıktı.

Kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Beyazıt'ta da olay

Karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan kavgada başından yaralanan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.Her iki üniversiteye de Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi

Polisin gözaltına aldığı öğrenci götürdüğü bir öğrenci kayıp

Sağ görüşlü bir grubun linş girişimine uğrayan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Veysel Can Karakaş'ın olayın ardından polis tarafından götürüldüğü ancak bu saate kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı belirtildi.

İşte ''Can'ın Arkadaşları''nın o duyurusu:

Basına ve kamuoyuna,

Bugün saat 16.00 sıralarında İÜ Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi görmekte olan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Veysel Can Karakaş sağ görüşlü kalabalık bir grubun linç girişimine uğradı. Veysel Can Karakaş bu saldırı sonucu yaralandı. Öğrencinin yaralı bir halde polis tarafından götürüldüğü biliniyor. Can Karakaş'ı en son İstanbul Üniversitesi'nden hocaları polislerin arasında Haseki Hastanesi'nden çıkarken gördü. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen yaralı öğrencinin nereye götürüldüğü bilinmiyor. Polis hiçbirşekilde bilgi vermediği gibi Karakaş'ın görüldüğü Haseki Hastanesi de dahil olmak üzere hiçbir hastanede kaydı bulunmuyor. Öğrencinin sağlık durumu ve can güvenliğinden endişe ediliyor.

Can'ın Arkadaşları