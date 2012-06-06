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Tan: MHP katılmazsa süreci 3 parti yürütürüz

Tan, ''AK Parti, 'sadece CHP ile yürüteceğim' derse yanlış olur'' dedi

06 Haziran 2012 21:01

Kürt sorunun BDP'siz çözülemeyeceğini söyleyen Altan Tan, ''Bu sorunun çözülmesini isteyen bütün çevrelerin yan yana gelmesi lazım. MHP kendini bunun dışında tutuyorsa, AK Parti, CHP, BDP bu çalışmaları yürütebilir.'' diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için Başbakan Erdoğan’la görüşmesinin ardından BDP Milletvekili Altan Tan NTV'ye konuştu:
 
''Türkiye'nin başta Kürt sorunu olmak üzere sorunlarının çözüm yeri Meclis. Diyaloga, müzakerelere açığız. Bugünkü nokta, olumlu bulduğumuz bir nokta. Gelin müzakere edelim. TBMM'nin dışında da bu konuyla ilgili sorunun tarafları olmak üzere kim varsa herkesi dinleyelim. Bir yol haritası ortaya çıkaralım ve çözümü bulalım.
 
Çok geç kalınmış olsa bile partilerin böyle bir noktaya gelmesi olumlu. Ancak BDP'ye yönelik görüşme talebi yok. Olduğu zaman değerlendirilir. AK Parti'nin önce 'muhalefetle anlaşın' tezi gerçekçi değil. Bu sorunun çözülmesini isteyen bütün çevrelerin yan yana gelmesi lazım. MHP bunu kendinin dışında tutuyorsa, AK Parti, CHP, BDP bu çalışmaları yürütebilir. Açık bir şekilde yürütülmesi lazım. Kamuoyunun önünde bu müzakerelerin yürütülmesi lazım.
 
Parlamento içinde sorun var, çözülmesi gerekir diyen herkesi, kanaat önderlerini dinlemek lazım. Kapıları kesinlikle kapatmamak lazım. AK Parti, 'sadece CHP ile yürüteceğim' derse yanlış olur. Biz temkinli, kararlı, olumlu bir çizgi içindeyiz.''
 

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