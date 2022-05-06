Erdoğan ve Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri paylaşması sonrası tutuklanan İbrahim Haskoloğlu: Benimle uğraşacağınıza gidin sınırların namusunu koruyun!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve devlete ait sitelerden vatandaşların bilgilerinin çalındığını söyleyen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, tahliye olmasından yaklaşık bir hafta sonra konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Haskoloğlu, tutuklama kararındaki çelişkilere dikkat çekti ve "Kişisel verilerle ilgili yaptığım haber nedeniyle İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan 'yalan' dedi, Savcılığa ise 'Kişisel Bilgileri Sızdırma' iddiasında bulunup şikayet etti" dedi.

Haskoloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yatarı olmayan suçun şikayetinden 8 gün hücrede kaldım. Bana değil, ülkenin düştüğü hale üzülün.

İçişleri Bakanlığı’na da tavsiyem benimle uğraşacağınıza gidin SINIRLARIN NAMUSUNU KORUYUN. Ülkeye kaçak yolla girenlerin zarar verdiği her kişiden siz sorumlusunuz. İşinizi yapın. Hiçbirinizden de korkmuyorum, en ufak pişmanlığım yok çünkü haklıyım. Zaman her şeyi gösterecek.

Türk toplumuna da şunu söylemek istiyorum. Toplum için çalışan gazetecilere sahip çıkmazsanız başkalarının da cesaretini kırarsınız ve gerçekleri öğrenemezsiniz. Örneğin, ülkeniz istila edilirken Aleyna Tilki’nin iç çamaşırını konuşan paralı trollere kalırsınız."

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