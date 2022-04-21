CHP'li Özel cezaevinde ziyaret ettiği İbrahim Haskoloğlu’nun mesajını paylaştı: Gazetecilik görevimi yaptığım için tutuklandım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Partili Alp Tümer Emeç ve gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretin ardından Emeç ve Haskoloğlu’nun mesajlarını paylaştı. Özel, Haskoloğlu’nun, “Benle birlikte nezarethanede hırsızlıkta yakalanan biri vardı, tutuksuz yargılanıyor. Böyle bir suçtan, gazetecilik yaptığım, uyarı görevimi yaptığım için tutuklandım” dediği aktardı. Emeç ise Özel aracılığıyla “Gençleri bu kadar küçük bir şeyden alıp cezaevine koymaya başlarsanız gençler siyasetten uzaklaşır. Hangi partiden olursanız olun Türkiye’ye bunun faydası olmaz” mesajı gönderdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, iş insanı Osman Kavala, İyi Partili Alp Tümer Emeç ve gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nu tutuklu bulundukları Maltepe Cezaevi’nde bugün ziyaret etti. Özel ve Emre, ziyaretlerin ardından cezaevinin önünde açıklama yaptı. Özel, Osman Kavala ile yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"İddialar geçmişte FETÖ’cülerin hazırladığı bir iddianamenin bir kopyası"

“Gezi’nin daha önce tüm suçlamalardan beraat ettiğini, hepimizin birden Silivri Cezaevi mahkeme salonunda ‘Türk Milleti adına kararı açıklıyorum’ diyen hakimin çağırısıyla ayağı kalktığımızı, hakimin her ne kadar ‘Bu iddialar mevcut’ dediyse de bu iddialar geçmişte FETÖ’cülerin hazırladığı bir iddianamenin bir kopyasıydı. Sanıkların tamamının beraat ettiğine karar vermişti. Mahkemeler hepimiz adına bu kararı verdi ama Recep Tayyip Erdoğan, ‘Birileri onları beraat ettirmeye çalıştı, tahliye ettirmeye çalıştı’ dedi. O birileri, hepimiz adına karar veren ağır ceza heyetiydi. İçeride tuttular Kavala’yı, bırakmadılar 6-7 saat. Bir başka dosya açtılar ve tutuklama kararı tekrar verdiler. Sonra da Gezi’ye bir dava daha açtılar. Gezi kaç kez daha beraat edecek bilmiyoruz. Milletin gönlünde herhangi bir sorun yok ama Recep Tayyip Erdoğan kendi gönlünde onları mahkum etmek istediği için ne mahkeme tanıyor ne hukuk tanıyor ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tanıyor.

"Kavala enerji doluydu"

Sayın Kavala, enerji doluydu. Türkiye’ye inanıyordu. Adaletin tecelli edeceğine inanıyordu. Ancak Türkiye’de mahkemelere bu kadar çok müdahale edilmesinin, açıkça talimat verilmesinin Türkiye’yi uluslararası kamuoyunda zor durumda bıraktığını, ihlal karalarının bir kez daha tekrar edeceğini, olası Türkiye’ye yapılacak olan yaptırımlardan üzüntü duyduğunu, kendisine üzülmeyi bıraktığını ama Türkiye’nin düştüğü duruma üzüntü duyduğunu ifade etti. Yarın dayanışma için herkesi Gezi davasını izlemeye davet ediyoruz. Gezi davasının hakimlerinin çok zor durumda olduklarını da görüyoruz. Çünkü bir önceki beraat kararını veren mahkemeyi tuz buz ettiler. Yani hakim teminatı ortadan kalktı. Şimdi nasıl vicdanlarıyla karar verecekler? Bu baskı, tehdit nereye varacak?”

"Pırıl pırıl, 20 yaşında bir genci aldık ve cezaevine koyduk"

Özel, İyi Partili Alp Tümer Emeç’i de ziyaret ettiklerini açıklayarak, Emeç’in Bilgi Üniversitesi’nde tam burslu tarih okuduğunu ve hukuk okumak istediğini söyledi. Özel, “Gelecek seneden itibaren ikili öğretime geçeceğini ve iki diplomayı birden alacağını ifade ediyor. Pırıl pırıl, 20 yaşında bir genci aldık ve cezaevine koyduk” dedi

Özel, Alp Tümer Emeç’in, gazeteci Sedef Kabaş’ın paylaşımını alıntıladığı için 7 ay sonra cezaevine girdiğini belirtti. Özel, Emeç’in kendilerine söylediklerini şöyle aktardı:

“Burada bulunmam bütün gençlere gözdağı verir. Ama gençler siyasette olmalı, her partide olmalı. Gençleri bu kadar küçük bir şeyden alıp cezaevine koymaya başlarsanız gençler siyasetten uzaklaşır. Hangi partiden olursanız olun Türkiye’ye bunun faydası olmaz.”

Özel, gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile de görüştüklerini aktararak, bu görüşmeyi de şöyle anlattı:

"Şentop, Soylu, Ünal biliyor"

“Kendisinin çağrısını iletiyoruz. Diyor ki; ‘Mustafa Şentop beni gayet iyi tanıyor. Beni Süleyman Soylu biliyor. Beni AK Parti, Mahir Ünal biliyor. Gelsinler burada konuşalım. Ben, aylardır onlara ‘Bu konuda bir şey yapın’ diyorum. Niye böyle bir şeyden dolayı cezaevine girdiğimi anlayabilmiş değilim. Benle birlikte nezarethanede hırsızlıkta yakalanan biri vardı, tutuksuz yargılanıyor. Böyle bir suçtan, gazetecilik yaptığım, uyarı görevimi yaptığım için tutuklandım’. Süleyman Soylu’nun kendisine ‘Devleti oyuncak sanıyorsunuz’ deyip, bir süre sonra kendisini Whatsapp’tan engellendiğini söylüyor.

Biliyoruz AK Parti’de filler tepişiyor. Bir tarafta Şentop, bir tarafta Soylu. Ama aşağıda çimenler niye eziliyor? Yapmayın. Gencecik insanlara böyle şeyler yapmayın.

İletişim Başkanlığı’na başvuruluyor; İletişim Başkanlığı’ndan arayan uzmanlar, kendilerine bilgilerin ÖSYM’den sızdığını söylüyorlar. Daha sonra da ÖSYM, ‘Keşke kurum adı vermeseydiniz’ diye İletişim Başkanlığı’na tepki gösteriyor. Ne Cemil Çiçek kalmış kendisinin görüşmediği. Bundan sonra kendisini troller ‘Ajandır, hackerdir, FETÖ’cüdür’. Haskoloğlu’nu biliriz. Kendisinin FETÖ’cülüğe yaşı tutmaz.”