Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tahliye edildiğini duyurdu.
Saymaz, sosyal medya hesabından, “Genç gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi” diye yazdı.
Avukatından açıklama
Haskoloğlu'nun avukatı Emrah Karatay da sosyal medya hesabından, “Müvekkilimiz an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest” şeklinde paylaşım yaptı.
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Ne olmuştu?
İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı gerekçesiyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikâyette bulunmuştu.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
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