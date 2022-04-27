Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Ne olmuştu? İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı gerekçesiyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikâyette bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. TIKLAYIN | Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı