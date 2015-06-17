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Erdoğan ve Davutoğlu'ndan Demirel için taziye mesajı

'Üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile aziz milletimiz tarafından gelecekte de yad edilecektir'

17 Haziran 2015 13:49

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başkaban Ahmet Davutoğlu, gece yarısı vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın taziye mesajında, "Süleyman Demirel, üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile aziz milletimiz tarafından gelecekte de yad edilecektir" denildi. Davutoğlu'nun mesajında da, "Kendine özgü üslubu ve uzun siyasi yaşamında ülkemize verdiği hizmetlerle hep hatırlanacak bir siyaset adamıydı" ifadeleri yer aldı.

 

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan taziye mesajı şöyle:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Vefatı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatı dolayısıyla yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan, ülkemizin kalkınma sürecinde katkıları bulunan Süleyman Demirel, devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer almaktadır.

Süleyman Demirel, üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile aziz milletimiz tarafından gelecekte de yad edilecektir.

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Sayın Demirel’e rahmet diliyor; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı temenni ediyorum.”

 

Davutoğlu'nun Twitter'da paylaştığı taziye mesajları şöyle:

Türk siyasi tarihinde çok derin izler bırakmış 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Kendine özgü üslubu ve uzun siyasi yaşamında ülkemize verdiği hizmetlerle hep hatırlanacak bir siyaset adamıydı.

Sevenlerine, yakınlarına ve milletimize taziyelerimi iletiyorum.

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