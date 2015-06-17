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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirel'e ocak ayında taziye ziyareti yapmıştı

Erdoğan'ın, ölüm haberi Türkiye gündemine oturan Süleyman Demirel'e son ziyareti 5 Ocak'ta gerçekleşmişti

17 Haziran 2015 12:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Ali Demirel'in ölümü sonrası 5 Ocak 2015’te Ankara Güniz Sokak'taki evine giderek, 9 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e başsağlığı dilemişti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da bulunmuştu.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel, 18 Aralık 2014'te ileri yaşa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

 

Görüşmede dikkat çeken kitap

 

Görüşme sırasında ikilinin önünde yer alan Demirel'in masasının üstünde, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun kitaplaştırdığı 'Darbe Tutanakları'nın yer alması dikkat çekmişti. Komisyon Demirel'i de dinlemişti. Alınan ifadeler üç kitap halinde yayınlanmış, tutanakların ilki, Demirel'in tanıklıklarına dayanan kısımdan oluşmuştu.

 

2004'te de ziyaret etmişti

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan başbakanlığı döneminde de Süleyman Demirel'i hasta yatağında ziyaret etmişti.

Erdoğan, 2004'te Demirel'i hasta yatağında ziyaret etmişti. Görüşmenin fotoğrafı, uzun yıllar Erdoğan'ın baş danışmanlığını yapan Yalçın Akdoğan'ın kitabında yer almıştı.

Uzun yıllar baş danışmanlığını yapan Yalçın Akdoğan, 'Tarihe Düşülen Notlar' adlı kitabında 2004'te gerçekleşen ziyaret sırasında Erdoğan'ın Demirel'den bazı siyasi tavsiyeler aldığını yazmıştı.

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