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Politika

Erdoğan ve Davutoğlu yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecekti

18 Şubat 2016 00:18

Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Brüksel ziyaretlerini iptal etti. Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı.

Radikal'in haberine göre; Ankara'daki patlama sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Davutoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Patlama sesi geldi, bakacağız" ifadesini kullandı. 

Başbakan, patlama nedeniyle Brüksel ziyaretini de iptal etti. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i akşam saatlerinde telefonla arayarak, Ankara'daki patlamanın ardından, Azerbaycan ziyaretini daha sonraki bir tarihe ertelemenin daha uygun olacağını bildirdi.

Saldırının ardından güvenlik zirvesi toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı, saat 20.25'te başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirveye, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve diğer yetkililer katılıyor.

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