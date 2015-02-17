Erdoğan ve Davutoğlu, IŞİD'in Kıpti katliamına sessiz kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD'in infaz ettiği 21 Mısırlı Hristiyan rehineye ilişkin

ne kınama, ne de taziye mesajı vermedi



Aradan geçen iki günden bu yana Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan kınama açıklaması dışında herhangi bir ses çıkmadı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, ABD'de öldürülen 3 Müslüman genç ve Avrupa'da yakılan camilerle ilgili, Paris'te Charlie Hebdo katliamı sonrası gösterilen dayanışmayı beklediklerini belirtti ancak Mısır'da öldürülen 21 Kıpti için herhangi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Latin Amerika gezisinin Meksika durağında, ABD Başkanı Barack Obama ve yetkililere seslenerek, "Amerika’ya yakın olduğum için buradan belirtmem gerekiyor. 3 Müslümanın öldürülmesi noktasında özellikle Başkan Obama, Kerry ve Biden'ın şu ana kadar hiçbir açıklama yapmamış olması manidardır. Bunlar terörist değil, bunlar Suriyeli Müslüman. Sayın Obama'ya sesleniyorum, neredesin başkan diyorum, Biden'a sesleniyorum neredesiniz diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi, IŞİD tarafından infaz edilen 21 Mısırlı Kıpti'ye ilişkin bir taziyede bulunmamış ve geçen süre zarfında konuya dair yorumda bulunmadı.

Terör örgütü IŞİD, Libya'ya düzenlediği baskında ele geçirdiği 21 Mısırlı Hristiyanı rehinenin öldürülme görüntülerini gösteren bir videoyu 15 Şubat 2015 tarihinde yayınlamıştı.