IŞİD Mısırlı 21 Hrıstiyanı katletti



Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi öldürülen 21 Mısırlı için yedi gün süreyle yas ilan etti.

Terör kurbanı Mısırlılar için taziye mesajı yayınlayan Abdülfettah es-Sisi Milli Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Mısır lideri, "katillerin cezalandırılacağını" açıkladı.

Mısır'daki Sünni İslam'ın önde gelen kurumlarından Kahire'deki El Ezher Üniversitesi katliamı kınadı.

ABD de katliamı kınadı. Katliamı "iğrenç ve korkakça" ifadesiyle tanımlayan Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, "IŞİD’in barbarlığının sınır tanımadığını" söyledi.