'IŞİD, 21 Mısırlı Hristiyan'ı öldürdüğüne dair yeni video yayınladı

Terör örgütü IŞİD, Libya'ya düzenlediği baskında ele geçirdiği 21 Mısırlı Hristiyan rehinenin öldürüldüğünü gösteren bir video yayınladı.

IŞİD'in, 21 Mısırlı Hristiyan rehineyi öldürüldüğü iddia edildi.



Sosyal medyada yayınlanan videoda, turuncu mahkum kıyafeti giydirilen rehinelerin idam edildiği görülüyor.



IŞİD, Kıpti rehineleri aralık ve ocak ayında Libya'ya düzenlediği iki baskında yakalamıştı.



Kıptiler, çalışmak için gittikleri Sirte'de IŞİD'e rehin düşmüştü.



Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.