T24 LogoT24 Logo
Dünya

'IŞİD, 21 Mısırlı Hristiyan'ı öldürdüğüne dair yeni video yayınladı

Sosyal medyada yayınlanan videoda, turuncu mahkum kıyafeti giydirilen rehinelerin idam edildiği görülüyor

16 Şubat 2015 00:38

Terör örgütü IŞİD, Libya'ya düzenlediği baskında ele geçirdiği 21 Mısırlı Hristiyan rehinenin öldürüldüğünü gösteren bir video yayınladı.

IŞİD'in, 21 Mısırlı Hristiyan rehineyi öldürüldüğü iddia edildi. 

Sosyal medyada yayınlanan videoda, turuncu mahkum kıyafeti giydirilen rehinelerin idam edildiği görülüyor.

IŞİD, Kıpti rehineleri aralık ve ocak ayında Libya'ya düzenlediği iki baskında yakalamıştı.

Kıptiler, çalışmak için gittikleri Sirte'de IŞİD'e rehin düşmüştü.

Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

ETİKETLER

ışidmısırlı hristiyanlaröldürdüvideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24