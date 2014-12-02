Erdoğan ve Davutoğlu arşive takıldı; parası olan parayı bastırıp askerlikten kurtulacak, bu adalet mi?

Partisinin bugünkü(2 Aralık 2014) grup toplantısında "28 yaşından gün almış olanların bedelli askerlikten yararlanacağı" müjdesini veren Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce, “Fakir çocuğunun askerlik yapması, zengin çocuğun bedel ödeyerek askerlik yapmaması olmaz” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 10 Ağustos'ta gereçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "bedelli çıkabilir" şeklinde pozitif açıklamalar yapmış, ancak seçimler sonrası 19 Kasım’da bir açıklama daha yaparak, “Birileri zaman zaman bedelli konusunu kaşıyor" eleştirisinde bulunmuştu. Yine aynı Erdoğan, 2011 yılında başbakanlığı döneminde çıkan karar öncesi bedelli askerlikle ilgili önce su eleştirilerde bulunmuştu:

"Kardeşim iyi düşün taşın, git şehit analarına, fakir fukara, garip gureba analara sor, bak bakalım onlar ne diyor sana: 'Ben fakir fukarayım diye çocuğumu askere göndereceğim, parası pulu olan da çocuğunu askere göndermeyecek. Bu adalet mi?' diyor.''

Dönemin başbakanı Erdoğan aynı yıl içerisinde bu sözleri ile ters düşen yeni bir açıklama yapmış ve 22 Kasım 2011 tarihli AKP grup toplantısında bedelli askerlik konusunda karar alındığını belirtmişti.

Bedelli tartışmalarının başladığı ilk günden bu yana askeri kaynaklardan gelen bilgilere göre TSK'nın paralı askerliğe soğuk baktığı aktarılmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de, 30 Ağustos resepsiyonu sırasında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını kaydetmişti. Davutoğlu'nun açıklamaları sonrası gözler bir kez daha Özel ve Erdoğan'dan gelecek cevaplara çevrildi.