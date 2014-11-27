T24 LogoT24 Logo
Dünya

Time'ın 'yılın kişisi' listesinde Erdoğan ve Bağdadi de var

Time Dergi'sinin başlattığı ankette siyasetçi, bilim adamı, oyuncu terör örgütü lideri gibi farklı kategorilerde 50 kişi yer alıyor

27 Kasım 2014 12:51

Amerikan Time Dergisi'nin düzenlediği "yılın kişisi" listesinde bu yılki adaylar açıklandı. Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok ismin bulunduğu liste için oy verme süresi 6 Aralık gecesi saat 23.59'da sona erecek. Listede, Türkiye'den tek bir isim var. Geçtiğimiz yıllarda da Time'ın 'yılın kişisi kim olmalı?' anketinde ismi yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, listede 39. sırada yer alıyor.

Posta'da yer alan habere göre, Amerika'nın dünyaca ünlü haber dergisi Time, 'Yılın kişisi' anketini başlattı. Her yıl yapılan anket sonuçları kamuoyuya açıklanırken 'yılın kişisi' oyların yanı sıra dergi editörlerinin tercihi ile seçiliyor. Amerikan dergisinin başlattığı ankette siyasetçi, bilim adamı, oyuncu terör örgütü lideri gibi farklı kategorilerde 50 kişi yer alıyor.

 

Erdoğan'da listede 

 

Listede, Türkiye'den tek bir isim var. Geçtiğimiz yıllarda da Time'ın 'Yılın Kişisi kim olmalı?' anketinde ismi yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, listede 39. sırada yer alıyor. Time'de Erdoğan için kaleme alınan tanıtım yazısında Başbakanlığı'nın son yıllarında yaşanan hükümet karşıtı gösterilere rağmen Türkiye'de halkın seçtiği ilk Başkan olarak tarihe geçtiği belirtiliyor.

 

Hindistan Başbakanı açık ara önde

 

26 Kasım 2014 tarihi ve saat 16.07 itibariyle Time anketinin zirvesinde yüzde 12.1 oyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi geliyor. 2014 Hint genel seçimlerinde belirleyici bir zafer ile Bharatiya Janata Partisi lideri olduktan sonra Hindistan Başbakanı olan Hintli bir politikacı olan Modi Time anketinde açık ara önde.

 

Putin, Obama'ya fark attı

 

Listenin ikinci sırasında ise bir kişi değil de bir grup yer alıyor. Ferguson Protestocuları ankette yüzde 7.7 oy aldı. Rusya lideri Putin ankette ABD Başkanı Obama'ya açık ara fark attı. Putin şu ana kadar kullanılan oylarla yüzde 6.4 rakamına ulaşırken ABD Başkanı Obama'nın aldığı oy oranı ise yüzde 2.3 oldu.Almanya Şansölyesi Merkel ise listede 17. sırada yer aldı.

 

Işid Lideri de listede

 

Ankette, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve IŞİD lideri Bağdadi de yer alıyor. Time'ın hazırladığı ankete katılım 6 Aralık gecesi saat 23.59'da sona eriyor. Yılın Kişisi anketini kazanan ise 10 Aralık tarihinde ilan edilecek.

ETİKETLER

time dergisianketlisteobamaerdoğanbağdadiputinhinsitan başbakanımodiyılın kişisidergidünya

İlgili Haberler

TIME dergisinin 'en etkin 100' listesinde Gül var Erdoğan yok

TIME dergisinin "2014'ün En Etkili 100 İsmi" seçimlerine aday gösterilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 100 isim arasında yer alırken, Başbakan Erdoğan listeye giremedi.

Time dergisi 'feminist' kelimesinin kaldırılmasını mı istiyor?

Time dergisi, dördüncü kez düzenlediği 'hangi kelimeleri kullanmayı yasaklamalıyız' anketinde, 'feminist' kelimesini önerdi

Time dergisi, 'feminist' kelimesinin kaldırılmasını istediği için özür diledi

Time Dergis'nin, her sene hazırladığı, 'İngilizce dilinden çıkartılması gereken kelimeler'e dair yaptığı ankette 'feminist' kelimesi de önerildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24