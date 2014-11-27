Time'ın 'yılın kişisi' listesinde Erdoğan ve Bağdadi de var

Amerikan Time Dergisi'nin düzenlediği "yılın kişisi" listesinde bu yılki adaylar açıklandı. Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok ismin bulunduğu liste için oy verme süresi 6 Aralık gecesi saat 23.59'da sona erecek. Listede, Türkiye'den tek bir isim var. Geçtiğimiz yıllarda da Time'ın 'yılın kişisi kim olmalı?' anketinde ismi yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, listede 39. sırada yer alıyor.

Posta'da yer alan habere göre, Amerika'nın dünyaca ünlü haber dergisi Time, 'Yılın kişisi' anketini başlattı. Her yıl yapılan anket sonuçları kamuoyuya açıklanırken 'yılın kişisi' oyların yanı sıra dergi editörlerinin tercihi ile seçiliyor. Amerikan dergisinin başlattığı ankette siyasetçi, bilim adamı, oyuncu terör örgütü lideri gibi farklı kategorilerde 50 kişi yer alıyor.

Erdoğan'da listede

Listede, Türkiye'den tek bir isim var. Geçtiğimiz yıllarda da Time'ın 'Yılın Kişisi kim olmalı?' anketinde ismi yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, listede 39. sırada yer alıyor. Time'de Erdoğan için kaleme alınan tanıtım yazısında Başbakanlığı'nın son yıllarında yaşanan hükümet karşıtı gösterilere rağmen Türkiye'de halkın seçtiği ilk Başkan olarak tarihe geçtiği belirtiliyor.

Hindistan Başbakanı açık ara önde

26 Kasım 2014 tarihi ve saat 16.07 itibariyle Time anketinin zirvesinde yüzde 12.1 oyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi geliyor. 2014 Hint genel seçimlerinde belirleyici bir zafer ile Bharatiya Janata Partisi lideri olduktan sonra Hindistan Başbakanı olan Hintli bir politikacı olan Modi Time anketinde açık ara önde.

Putin, Obama'ya fark attı

Listenin ikinci sırasında ise bir kişi değil de bir grup yer alıyor. Ferguson Protestocuları ankette yüzde 7.7 oy aldı. Rusya lideri Putin ankette ABD Başkanı Obama'ya açık ara fark attı. Putin şu ana kadar kullanılan oylarla yüzde 6.4 rakamına ulaşırken ABD Başkanı Obama'nın aldığı oy oranı ise yüzde 2.3 oldu.Almanya Şansölyesi Merkel ise listede 17. sırada yer aldı.

Işid Lideri de listede

Ankette, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve IŞİD lideri Bağdadi de yer alıyor. Time'ın hazırladığı ankete katılım 6 Aralık gecesi saat 23.59'da sona eriyor. Yılın Kişisi anketini kazanan ise 10 Aralık tarihinde ilan edilecek.