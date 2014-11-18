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Dünya

Time dergisi, 'feminist' kelimesinin kaldırılmasını istediği için özür diledi

Time Dergis'nin, her sene hazırladığı, 'İngilizce dilinden çıkartılması gereken kelimeler'e dair yaptığı ankette 'feminist' kelimesi de önerildi

18 Kasım 2014 15:02

2014’ün yasaklanması gereken kelimesi anketi hazırlayan Time Dergisi “feminist” kelimesini önerdiği için özür diledi.

Time Dergis'nin, her sene hazırladığı, 'İngilizce dilinden çıkartılması gereken kelimeler'e dair yaptığı ankette 'feminist' kelimesinin yer alması tepki çekti.

Birgün'de yer alan habere göre, derginin yazı işleri müdürü Nancy Gibbs, anketin yer aldığı haber sayfasına eklediği 'editörün notu'nda; "feminist kelimesi yasaklanacak kelimeler listesine eklenmemeliydi" diyerek okuyuculardan özür diledi.

Editörün notunda; “Time, hazırladığı anket için özür diliyor: ‘feminist’ kelimesi yasaklanacak kelimeler listesine eklenmemeliydi. Kelimenin bu seneki kullanım şekilleriyle ilgili bir tartışma açmak isterken, bir nüans kaybı oldu. Bu kelimenin listeye dahil edilmesi, konuyu eşitlik ve adalet tartışmasından uzaklaştırdığı için üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.

 

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