Time dergisi 'feminist' kelimesinin kaldırılmasını mı istiyor?

ABD merkezli haftalık haber ve politika dergisi The Time, İngilizce dilinden çıkartılması gereken kelimelere dair bir liste oluşturdu ve okuyucularına oylamaya katılmaları için çağrı yaptı. Derginin hazırladığı listede “feminist” kelimesinin yer alması tepki çekti.

Bianet’te yer alan habere göre Time, sürekli kullanılan, ağza dolanan ve moda olan bazı kelimelerin/kısaltmaların kullanımdan kaldırılması için her sene bir anket düzenleniyor. Daha önceki anketlerde okuyucular OMG (Oh my God / Aman Tanrım), YOLO (You Only Live Once / Sadece bir kez dünyaya geliyorsun) ve twerk (R&B ve hiphop müzikle özdeşleşen bir dans) kelimelerinin kullanımdan kaldırılmasına karar vermişti.

Dergi dördüncü anketinde ise 15 kelimelik bir liste oluşturdu. “Bayağı/basit” anlamında kullanılan “basic”; buyurgan anlamına gelen “bossy”; sosyal medyada sürekli paylaşılan yemek fotoğraflarının altında kullanılan “om nom nom nom”; özür dilemediğim için üzgünüm anlamında kullanılan “sorry not sorry” gibi kelimelerin arasında “feminist” kelimesine yer verdi.

Time “feminist” kelimesinin neden listede yer aldığını ise şöyle açıkladı:

“Feminizmin kendisiyle ilgili bir probleminiz olmasa da, bu ne zaman her ünlünün, sanki bir siyasetçiymiş de partisini açıklaması gerekiyormuş gibi, konuya ilişkin duruşunu açıklamak zorunda olduğu bir şey haline geldi? Bu konunun üzerinde duralım ve sanki bir Susan B. Anthony (kadınların seçme seçilme hakkı mücadelesinin öncü isimlerinden) yürüyüşündeymiş gibi bu etiketi konfeti gibi etrafa saçmaktan vazgeçelim”.

Dergi güncel anketin sonuçlarını 19 Kasım’da açıklayacak.

Sosyal medyada tepki

Feminizmin moda olması, feminist olduğunu açıklayan ünlü sanatçıların “ne kadar feminist olduğunun” sorgulanması gibi tartışmalar son zamanlarda gündemi işgal eden maddelerden biri.

Beyonce’nin MTV Video ve Müzik Ödüllerinde, sahneye arkasında dev bir feminizm yazısıyla çıkması ve Flawless adlı şarkısında Nijeryalı yazar Chimamanda Ngozi Adichie’nin”Hepimiz feminist olmalıyız” başlıklı TED konuşmasını kullanmasıyla büyüyen tartışma, Emma Watson’ın BM İyi Niyet Elçisi olarak HeForShe kampanyasını desteklemek için yaptığı konuşmayla devam etmişti.

Medya bir süredir ünlü isimlere feminist olup olmadığını soruyor. Time dergisi ise bu haberlerin hepsini yayınlıyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shailene Woodley feminist olmadığını, Miley Cyrus feminist olduğunu, Kate Perry ise emin olmadığını söylemişti.

Time’ın bu anketini birçok feminist, sosyal medya kullanıcısı, kadın örgütü ve gazeteci “ünlü kadınların feminist olduğunu açıklaması ne zaman kötü bir şey oldu” diyerek tepki gösterdi.

