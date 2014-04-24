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Dünya

TIME dergisinin 'en etkin 100' listesinde Gül var Erdoğan yok

TIME dergisinin "2014'ün En Etkili 100 İsmi" seçimlerine aday gösterilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 100 isim arasında yer alırken, Başbakan Erdoğan listeye giremedi.

24 Nisan 2014 19:43

ABD merkezli TIME’ın her yıl düzenlediği “yılın en etkili 100 ismi” listesi için oylamalar sona erdi. 2014 listesinin “liderler” kategorisi için Türkiye'den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aday gösterilmişti ancak listede sadece Cumhurbaşkanı Gül yer aldı.

"2014'ün En Etkili 100 İsmi" arasından yeni bir oylama yapılarak 2014’ün ‘yılın kişisi’ belirlenecek. Ancak listede son söz yine derginin editörlerine ait olacak.

Dergide Cumhurbaşkanı Gül’ü tanıtan yazıyı ise yazar Elif Şafak kaleme aldı. Şafak, “Zor bir seçimle karşı karşıya olan bir ılımlı” başlıklı yazısında “Türkiye siyasetinde maskülenleşme ve kutuplaşmanın arttığı bir dönemde Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün ılımlı tonu ve uzlaşmacı tavrı ile öne çıktığını” belirtti. Şafak, “Haziran 2015’teki genel seçimler öncesinde onu destekleyenler ondan şüphe duyanlar da Gül’ün Türk siyasetindeki rolünün son dönemde arttığında hemfikir” ifadelerini kullandı.

 

Gezi eylemleri ve Twitter engellemesinde ayrı düştüler

 

Şafak yazısında Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. Gül’ün Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin egemen siyasi figürü Erdoğan’ın müttefiki ama aynı zamanda da başlıca rakibi olduğunu belirten Şafak, ikilinin Gezi eylemleri ile Twitter’a erişim engellenmesi gibi konularda ‘ayrı düştüğünü’ vurguladı.

Şafak şunları yazdı: “Geçen sene Erdoğan’ın Gezi Parkı’na bir alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik kararına karşı protestolar patlak verdiğinde Gül, ‘barışçıl toplanma özgürlüğünün demokratik bir hak olduğu’ açıklamasını yaptı. Twitter’a erişimin engellendiği zaman da, bu yasağı çiğneyen milyonlarca vatandaştan biri olan Gül, ‘Sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması onaylanamaz’ şeklinde bir tweet attı.

Türkiye’deki demokratların, tartışmalı tasarıları onaylamasıyla biraz gölgelenmiş olsa da, Gül’e dair yüksek beklentileri olduğunu vurgulayan Şafak şu yorumu yaptı: “Gül şu anda önemli bir yol ayrımında. Sakin bir hayatı tercih edebilir ya da Türkiye’nin şu anda fazlasıyla ihtiyacı olan demokratikleşme için bastırmak amacıyla aktif siyasete dönebilir.”

 

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