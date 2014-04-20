Egemen Bağış TIME anketinde Abdullah Gül'ü unuttu

Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, bu sabaha karşı saat 03.30 sularında "Niye mi çıldırıyorlar?" diye tweet atarak, TIME dergisinin "Yılın Kişisi" anketindeki adaylar arasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da olmasına atıfta bulundu. Bağış, tweetinde, adaylar arasında yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den bahsetmedi.

Amerikan haber dergisi TIME'ın Twitter hesabından yayımlanan ve Bağış tarafından retweet'lenen mesajda; "TIME100 listesinde hangi isimler olmalı?" sorusuyla birlikte, aralarında Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu altı önemli ismin fotoğrafı paylaşıldı.

Adaylar içinde Gül de var

TIME'ın en etkili 100 kişi için aday gösterdiği isimler arasında Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bulunuyor.

TIME anketinde Başbakan Erdoğan için "Türkiye'nin otoriter Başbakanı yerel seçimlerde büyük başarı kazanarak hükümet karşıtı protestoların ve yolsuzluk skandallının üstesinden geldi" denildi.

Gül için ise, "Başbakan Erdoğan'a alternatif olarak görülen Gül, partiye sadakat ile Erdoğan'ın otoriter çizgisini dengelemek arasındaki ince çizgide yürüdü" ifadesi kullanıldı.

Nihai karar editörlerin

TIME her yıl iyi ya da kötü anlamda en çok gündem yaratan ismi seçmek için internet üzerinden halk oylaması yapıyor ancak nihai kararı editörler veriyor.

22 Nisan gecesi sona erecek anketin kazananı, ertesi gün açıklanacak. Bu yılın resmi TIME 100 anketi ise 24 Nisan'da duyurulacak.

Dergi geçen yıl Papa Françesko'yu "Yılın Kişisi" seçmişti. Mısır'da Muhammed Mursi'yi deviren darbenin liderliğini yapan dönemin Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi'nin birinci geldiği okuyucu anketinde, ikinci sırada ise Başbakan Erdoğan yer almıştı. Erdoğan'ı ABD'li şarkıcı Miley Cyrus takip etmişti.