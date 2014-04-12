TIME yüz lider arasına aldığı Gül ve Erdoğan için hangi ifadeleri kullandı?

Time dergisi, her sene hazırladığı ‘En etkili 100 isim’ listesinde yer alacak isimleri belirlemek için okuyucu oylaması başlattı. Listede okuyucuların oylaması için yayınlanan ön listede yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan tartışmalı ifadelerle tanıtıldı. Time dergisi listede Başbakan Erdoğan’ı “Türkiye’nin otoriter başbakanı” olarak tanımlarken, Cumhurbaşkanı Gül’ü “Başbakan Erdoğan’a alternatif” sözleri ile okuyucularına tanıttı.

Time dergisi oylamaya sunulan her isim için yayınladığı kısa tanıtım yazısında Başbakan Erdoğan’ı, “Türkiye’nin otoriter Başbakan’ı hükümet karşıtı gösterilerin ve yolsuzluk skandalının üstesinden gelerek yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti” ifadelerine yer verdi.

Listede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a alternatif olarak görülen Gül, partiye sadakat ile Erdoğan’ın otoriter çizgisini karşı yönde dengelemek konusunda iyi bir çizgi tutturdu” ifadeleri ile tanıtıldı.

Listede Türkiye’den sadece iki isim yer aldı.

Time dergisinin 1999’dan beri yayınladığı “En etkili 100 isim” listesi, ABD siyaseti, Dünya siyaseti, iş dünyası &teknoloji, kültür & moda, Sinema & TV, Müzik, Medya ve Spor alt başlıklarından oluşuyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı dünya siyaseti alt başlığında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mısır’da darbeyi düzenleyen general Abdul Fettah El-Sisi, Papa Francis, Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve Eski CIA çalışanı Edward Snowden gibi isimler de var.