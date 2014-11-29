Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eşgenel Başkanı Kamuran Yüksek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Tunceli'ye yaptığı geziyi değerlendirirken, "Erdoğan ve AKP hükümeti Bahçeli'yi resmen Dersim'e öldürtmeye gönderdi" dedi.

Kamuran Yüksek, DBP Tunceli il kongresinde yaptığı konuşmada, MHP liderinin Tunceli gezisine değerlendirirken, "Devlet Bahçeli'ye çok açık söylüyorum AKP hükümeti Dersim'e sürüklemiştir. Erdoğan, zorlayarak Dersim'e gelmesini sağlamıştır. Aslında Bahçeli'nin Dersim'e getirilmesi kurulan bir tuzaktı ama Dersim halkı bu tuzağı dün çok başarılı bir şekilde atlatmıştır" dedi.

'Bakın sizin baş düşmanınız geliyor, işini bitirin'

"Erdoğan ve AKP hükümeti, Bahçeli'yi resmen Dersim'e öldürtmeye gönderdi" diyen Kamuran Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar kışkırtma, 'Dersim'e gidemezsin orada bunları söyleyemezsin' demek gücün varsa git demektir. Buradaki her kesime de şu mesajı vermektir. Bakın sizin baş düşmanınız geliyor orada bunun işini bitirin.



Bir taşta birkaç kuş, hem buradaki devrimci güçleri bundan sorumlu tutacak, bir süre bir siyasetçinin saldırıya uğramasını kendisine malzeme olarak kullanacak ya da daha farklı bir durumun oluşmasında Dersim halkının hepsini katil olmakla suçlayacak. Hem Dersimlileri mahkum edecek, hem Bahçeli'yi bu şekilde bir tuzağa sürüklemiş olacak.



Hem de 12 yıldır yaptığı gibi çıkıp 'Türkiye'de iki uç var. Türk milliyetçiliği ile Kürtler, Türk devrimcileri iki uçtur' diyecek. 'Bunların hiç biri çözüm değil, makul olan, çözüm olan benim' diyecek ve ortaya çıkıp kendi iktidarını sürdürmenin planını yapacaktı. Bu tuzağı kurdu, bu kadar tehlikeli oynadı. Bu kadar acımasız, bu kadar halkları karşı karşıya getirmeyi planladı. Ama Dersim halkı bütün bu oyunları ortadan kaldırdı ve AKP tuzağına düşmeden demokratik tepsini koyarak örnek bir davranış sergiledi."

'IŞİD, Türkiye topraklarını kullanıyor'

Kamuran Yüksek, IŞİD'in Türkiye topraklarını kullanarak Kobani'ye açılan Mürşitpınar Sınır Kapısı'na saldırdığını iddia etti.



Yüksek, saldırganların Türkiye'de topraklarından geldiğini ileri sürerek, "İki bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Şu an o sınır kapısı IŞİD militanları tarafından ele geçirilmeye çalışılıyor. Şu anda çatışmalar devam ediyor. IŞİD çeteleri Kobani'nin hemen sınırında yani Suruç tarafındalar. Şu an IŞİD çeteleri Ermanak Köyü'nde ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin olduğu yerde konuşlanmış durumdalar. AKP hükümetinin ve Türk devletinin dolaylı ve direk bir şekilde bu son saldırı ile de anlaşılmıştır ki, işbirliği içinde oldukları artık ortaya çıkmıştır" dedi.