'Yavru vatan-kardeş ülke' gerilimi sonrası Erdoğan'dan geri adım: Kardeş Kıbrıs'a sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olan "yavru vatan-kardeş ülke" tartışmasının ardından Ak Saray'da ilk kez bir araya geldi. Akıncı'nın Erdoğan'ı ziyaretği sonrası ortak basın açıklaması yapan iki lider Kıbrıs sorunun çözülmesine "çözüm herkesin çıkarınadır" mesajı verdi.

Akıncı'nın "Yavru vatan değil kardeş ülkeyiz" sözlerine tepki göstererek "Sayın Akıncı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. KKTC'ye yavru vatan olarak bakmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunan Erdoğan bu kez geri adım atarak "Kardeş Kıbrıs'a sahip çıkıyoruz, çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kıbrıs meselesinde ilerleyen dönemde ne gibi adımlar atılacağının ve atılacak adımlardaki rolleri konuşma fırsatını bulduklarını belirterek, "Milli davamız olan Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarının savunulması, Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı ile önemli mesafeler katedeceğimize inanıyorum. İkili görüşmemizde bunları etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu, ardından heyetler arası görüşmede yine bunları değerlendirmek suretiyle yol haritamızı ele almış olduk. Her türlü iyi niyetli yaklaşıma ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına bugüne kadar destek verdik, vereceğiz" diye konuştu.

"Çözüm fırsatı heba edilmemelidir. Çözüme müzakere masasında oluşacaktır. KKTC üzerinde baskı kurulması beyhude bir çabadır. Kıbrıs'ta adil bir çözüm herkesin çıkarınadır" ifadelerini kullnan Erdoğan, "KKTC'nin su problemine çözüm bulmak için çalıştık. Adeta çağın projesidir. Kıbrıs'a 75 milyon metreküp suyu taşıyoruz. Kıbrıs için üniversite, ekonomi alanında Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kardeş Kıbrıs'a sahip çıkıyoruz, çıkacağız. Kıbrıs Türklerinin meşru hakları muhafaza altında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Erdoğan, önümüzdeki günlerde müzakerelerin yeniden başlamasının planlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Temennimiz 11 Şubat ortak açıklamasındaki ilkeler çerçevesinde en kısa zamanda sonuca ulaşılmasıdır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum; sadece Türk tarafının gayretleri, öz verisiyle sonuç almak mümkün değildir. Şimdiye kadar Kıbrıslı kardeşlerimiz bu noktada her türlü gayreti göstermiş, güçlü irade koymuş ve çözümü isteyen taraf olduklarını ispat etmişlerdir. Artık Rum tarafının da işi yokuşa sürmekten vazgeçmesi ve bu yönde samimi çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi halinde biz, 2015 yılının Kıbrıs'ta çözüm yılı olabileceğine inanıyoruz. Çözüm fırsatı 2004'te olduğu gibi bir defa daha heba edilmemelidir. Çözüme ancak Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve müzakere masasında ulaşılabilecektir. Bunun haricinde başka yollarla Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurularak sonuç alınmaya çalışılması açık söylüyorum beyhude bir uğraştır.

Garantör ülke olarak adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması konusundaki çabalara şimdiye kadar nasıl destek verdiysek, bundan sonra da desteğimizi devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ve kuracağı müzakere heyetinin de her zaman yanında olacağız. Birlik ve beraberliğimiz bizim esas gücümüzdür. Şu husus asla gözden kaçırılmamalıdır; Kıbrıs'ta adil ve kalıca bir çözüm yalnızca Ada'daki tarafların değil, AB başta olmak üzere tüm uluslararası toplumunda çıkarıdır. Bu noktada Yunanistan'ın da bizimle çabalarını birleştirmesi ve çözüm yolunun açılması için gerekli katkıyı sağlaması gerekiyor. Yunanistan'ı bu yönden teşvik etmeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin, KKTC'nin su ihtiyacına kalıcı çözüm bulmak amacıyla "asrın projesi" denilebilecek büyük bir projeyi hayata geçirdiğine dikkati çeken Erdoğan, KKTC'ya su temin projesiyle Anamur'daki Dragon çayından, Geçitköy'e kadar 81 kilometre uzunluğundaki deniz altı boru hattıyla yılda toplam 75 milyon metreküp içme ve sulama suyunun Kıbrıs'a taşındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir eşitlik ve hukuk mücadelesi olan Kıbrıs davasında, Kıbrıs Türkü'nün meşru hakları daima muhafaza edilecektir. Tüm güçlükleri bugüne kadar olduğu gibi el birliğiyle aşacak, dayanışma içerisinde aydınlık yarınların güçlü Kuzey Kıbrıs'nın inşallah temellerini atmış olacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi, kaygısı olmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Akıncı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Kıbrıs sorununda önemli bir eşiğe gelmiş durumdayız. Benim izlemlerim ek bir güç kaynağıdır. Öyle inanıyorum ki uluslararası konjonktüründe etkisi olacaktır. Bu tek taraflı bir uğraş olamaz.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, konuk cumhurbaşkanı onuruna verilen akşam yemeğine geçti. İki lider, yemeğin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, TRT'nin "Zümrüd-ü Anka Destanı" gösterimini izleyecek.