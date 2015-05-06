KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 'yavru vatan' polemiği sonrası Türkiye'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi.

Ankara’ya özel uçak TC-DAP ile giden Akıncı, Esenboğa Devlet Havalimanı’nda devlet töreniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Karşılamada KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut da hazır bulundu.

Bu arada TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da, bugün Ankara’da yapılacak heyetler arası görüşmelerde hazır bulunmak amacıyla Akıncı’nın bulunduğu uçakla Ankara’ya gitti.

Akıncı’ya, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı Ankara’da ilk görüşmesini Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Çankaya’da yapacak.

'Yavru vatan, kardeş ülke' polemiği

Akıncı'nın ikinci durağı ise "yavru vatan, kardeş ülke" polemiğine girdiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacak.

Saat 17:00'de Akıncı'ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni yapılacak. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 18:45'te de Akıncı ile Erdoğan ortak basın toplantısı düzenleyecek.