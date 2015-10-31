Erdoğan: Üzerlerinde 7 kilo TNT olan canlı bombalar yakalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gece katıldığı canlı yayında "Bu akşam yine, Suriye tarafına kaçarken yakalananlar var. Canlı bomba. Üzerlerinde, 7 kilo TNT vardı. Bunlarla bilirlikte yakalandılar" dedi.

ATV - A Haber ortak yayınında Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara Başsavcılığı'nın açıklaması, 1 Kasım seçimlerinin ertelenmesine yönelik bir olaydır. Ertelenmesinden öte de bu ülkede demokratik bir krizin çıkmasını ortaya koymak. Bununla ilgili ortaya atılan bu adımda da tabi bu yalan tutmadı. Çünkü arka arkaya gelen belgeler, dijital noktada ele geçen bütün imkanlar oradaki ifade çok manidar" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATV A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ankara'daki canlı bomba saldırısı sonrasında savcılığın açıklamaları ve kamuoyundaki tartışmalara ilişkin Erdoğan, "Hep DEAŞ üzerinden gitmek istediler. DEAŞ üzerinden gitmek suretiyle bölücü terör örgütü PKK'yı temize çıkarmak gibi bir durum söz konusu oldu" dedi.

Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün desteklemiş olduğu siyasi partiye bir imkan sağalama gibi bir yöntemi seçtiler. Bu kampanya olayı başladı. Bir Amerikalı şirket bu kampanyayı yürütüyor. Ve bu kampanyayı yürüten heyet ile İstanbul'da Bebek'te malum Pensilvanya medyası ile Türkiye'de yine bir malum amiral gemi diye kendilerini tasnife tabi tutan ekibin temsilcileri bir araya gelmiş orada bir çalışama yaptılar. O çalışma medyaya da yansıdı. İşte siz PKK'nın aleyhinde konuşacaksınız. Gereğinde de Bazı saldırılar olacak , ölüm hadiseleri de olacak. Bunları da devlete ya da iktidara mal etmenin gayreti içinde olacaksınız. Yalanı sürekli kullanacaksınız. Yalanı sürekli kullanırsanız o yalan daha sonra doğru kabul edilir. Milletin bunlara inanır hale geldiğini de çoğu zaman gördük" diye konuştu.

'Açıklama 1 Kasım'ı ertelemeye yönelik'

Erdoğan, "Ankara Başsavcılığının açıklaması, 1 Kasım seçimlerinin ertelenmesine yönelik bir olaydır. Ertelenmesinden öte de bu ülkede demokratik bir krizin çıkmasını ortaya koymak. Bununla ilgili ortaya atılan bu adımda da tabi bu yalan tutmadı. Çünkü arka arkaya gelen belgeler, dijital noktada ele geçen bütün imkanlar oradaki ifade çok manidar. Yüzde 5'ni şu anda açtık diyorlar. Demek ki fazlası ortaya çıktıkça onlar açıldıkça kim bilir daha nerelere ulaşılacak. Ankara Garı önündeki eylemin Diyarbakır ve Suruç ile de ilgili olduğu. Onu da şuradan görüyoruz. Tweet atanlardan bir tanesinin babası Suruç'ta belediye başkan yardımcısı. Benim bir tespitim var o da şu; ben terör örgütlerini birbirinden ayırmıyorum. İyisi, kötüsü yok. Ankara Garı'ndaki olay tamamıyla kolektif bir terör eylemidir" ifadelerini kullandı.

'Canlı bombalar yakalandı'

Bu akşam yine, Suriye tarafına kaçarken yakalananlar var. Canlı bomba. Üzerlerinde, 7 kilo TNT vardı. Bunlarla bilirlikte yakalandılar

