T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet gazetesine saldırı ihbarı ve polis kordonu

Cumhuriyet: Kirli, karanlık oyunlar ya da cinayetlerin seçimleri etkilemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır...

30 Ekim 2015 21:59

Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki merkezi ile Ankara ve İzmir bürolarının önüne saldırı ihbarı nedeniyle polis ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi.

Gazetenin İstanbul Şişli'de bulunan merkez binasının önündeki sokak iki TOMA ve bariyerlerle kapatıldı. Ankara büronun önünde de polis ekip otolarıyla bekleyişe geçti. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve yazı işleri ekibinin binadan ayrılmadığı, "bombalı" olabileceğini de içeren saldırı ihbarına ilişkin olarak bilgi almaya çalıştıkları öğrenildi.

Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay'ın Twittter hesabı ve Cumhuriyet'in internet sitesinde yayımlanan  açıklaması şöyle:

"Bu akşam üzeri, Cumhuriyet gazetesine yönelik bir saldırı ihbarı alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerince gazetemize iletilmiştir. Şu anda gazetemiz binasında ve çevresinde emniyet görevlileri tarafından güvenlik önlemleri alınmıştır. Polis yetkililerinin bize verdiği bilgi bundan ibarettir. 

Ülkemiz çok önemli ve tarihi bir seçime giderken, bu seçimin arifesinde kim tarafından, hangi amaçla yapıldığını bilmediğimiz kirli, karanlık oyunlar ya da cinayetlerin seçimleri etkilemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Bu ihbar, sahte de, gerçek de olsa, planlayıcılarının amacına ulaşamayacağına inanıyoruz. Eğer, bizi yıldırmak, korkutmak amacıyla yapılmış planlı bir girişim ise, bu kirli senaryonun sahiplerine ve oyuncularına anımsatmak isteriz ki, bu gazetenin tarihi, böylesi badirelere, tehditlere rağmen özgürce yayın yapmanın tarihidir. Okurlarımızın ve kamuoyunun hiç kuşkusu olmasın, bu gazete nesnel, adil ve gerçek habercilik işlevine her şart ve koşulda devam etmeye kararlıdır.
Saygıyla duyururuz."

 

"1 Kasım'a kadar.."

 

Cumhuriyet Gazetesinin Ankara Bürosuna da polis ekibi gitti. Ankara Temsilcisi Erdem Gül, kendisinin İzmir'de olduğunu belirterek, "Bir polis ekibi gelip, 1 Kasım akşamına kadar seçim güvenliği çerçevesinde kalacaklarını bildirmişler" dedi.

ETİKETLER

cumhuriyetbombapolisihbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24