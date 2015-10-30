Cumhuriyet gazetesine saldırı ihbarı ve polis kordonu

Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'daki merkezi ile Ankara ve İzmir bürolarının önüne saldırı ihbarı nedeniyle polis ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi.

Gazetenin İstanbul Şişli'de bulunan merkez binasının önündeki sokak iki TOMA ve bariyerlerle kapatıldı. Ankara büronun önünde de polis ekip otolarıyla bekleyişe geçti. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve yazı işleri ekibinin binadan ayrılmadığı, "bombalı" olabileceğini de içeren saldırı ihbarına ilişkin olarak bilgi almaya çalıştıkları öğrenildi.

Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay'ın Twittter hesabı ve Cumhuriyet'in internet sitesinde yayımlanan açıklaması şöyle:

"Bu akşam üzeri, Cumhuriyet gazetesine yönelik bir saldırı ihbarı alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerince gazetemize iletilmiştir. Şu anda gazetemiz binasında ve çevresinde emniyet görevlileri tarafından güvenlik önlemleri alınmıştır. Polis yetkililerinin bize verdiği bilgi bundan ibarettir.

Ülkemiz çok önemli ve tarihi bir seçime giderken, bu seçimin arifesinde kim tarafından, hangi amaçla yapıldığını bilmediğimiz kirli, karanlık oyunlar ya da cinayetlerin seçimleri etkilemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Bu ihbar, sahte de, gerçek de olsa, planlayıcılarının amacına ulaşamayacağına inanıyoruz. Eğer, bizi yıldırmak, korkutmak amacıyla yapılmış planlı bir girişim ise, bu kirli senaryonun sahiplerine ve oyuncularına anımsatmak isteriz ki, bu gazetenin tarihi, böylesi badirelere, tehditlere rağmen özgürce yayın yapmanın tarihidir. Okurlarımızın ve kamuoyunun hiç kuşkusu olmasın, bu gazete nesnel, adil ve gerçek habercilik işlevine her şart ve koşulda devam etmeye kararlıdır.

Saygıyla duyururuz."

"1 Kasım'a kadar.."

Cumhuriyet Gazetesinin Ankara Bürosuna da polis ekibi gitti. Ankara Temsilcisi Erdem Gül, kendisinin İzmir'de olduğunu belirterek, "Bir polis ekibi gelip, 1 Kasım akşamına kadar seçim güvenliği çerçevesinde kalacaklarını bildirmişler" dedi.