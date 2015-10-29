"Bomba Ankara'da patlayacak" dediği iddia edilen HDP'li Polatsoy tutuklandı

Ankara'da en az 102 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan bir gece önce “Bomba’ Ankara’da patlayacak” diye tweet attığı iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan HDP'li Mehmet Serhat Polatsoy, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Radikal'in haberine göre, Ankara'da 10 Ekim günü canlı bombalı saldırılar öncesi sosyal medyada bombanın patlayacağına dair yapılan paylaşımın sahibi olduğu iddiasıyla yakalanan, daha sonra serbest bırakılan ancak geçen pazartesi günü yeniden gözaltına alınan HDP'li Mehmet Serhat Polatsoy, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

102 kişinin öldüğü bombalı saldırıların ardından polis, olaydan önce Twitter'daki bir hesaptan 'Bomba Ankara'da patlayacak' paylaşımını yaptığı iddiasıyla HDP'den milletvekili aday adayı olan Mehmet Serhat Polatsoy'u 12 Ekim'de gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen Polatsoy, sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"Ben teslim olmadım. Hiçbir arkadaşımız da teslim olmasın"

Pazartesi günü evinde patlayıcı olduğu iddiasıyla Polatsoy ve kendisiyle birlikte hareket ettiği ileri sürülen Mahmut A. ve Ahmet D. polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut A. ve Ahmet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Serhat Polatsoy ise 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'ateşli ve patlayıcı madde bulundurma şüphesi' ile 'tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülen Polatsoy, "Ben teslim olmadım. Hiçbir arkadaşımız da teslim olmasın. Benim iradem kırılmadı. Hiçbir arkadaşımızın da iradesi kırılmasın. Bu bir komplodur ve bu komployu açığa çıkartacağız. Bu AK Parti'nin çözüm sürecinin karşılığıdır" diye bağırdı.

"Müvekkilim sözde evinde bomba bulundurmak iddiasıyla gözaltına alındı"

Tutuklanan Mehmet Serhat Polatsoy'un avukatı Faruk Yaygın ise adliye çıkışında gazetecilere, müvekkilinin evinde olduğu iddia edilen ancak bulunmayan bombadan ötürü haksız şekilde tutuklandığını ileri sürerek, "Müvekkilim sözde evinde bomba bulundurmak iddiasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ise tutuklandı. Ortada ele geçirilmiş bir bomba yoktur. Bulunmayan bombadan ötürü tutuklanması sadece bir komplodur" dedi.