Erdoğan: Trump, Washington Büyükelçiliği önünde yaşananlarla ilgili 'Üzgünüm' dedi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında Washington Büyükelçiliği önünde korumaları ve protestocular arasında yaşanan olaylarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta kendisini aradığını ve üzgün olduğunu söylediğini belirtti.

.@RT_Erdogan tells @JudyWoodruff Trump called him abt incident in DC this summer to say he was sorry + wanted to "follow up on this issue." pic.twitter.com/CoVXYFamDV