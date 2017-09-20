Dünya
Erdoğan: Trump, Washington Büyükelçiliği önünde yaşananlarla ilgili 'Üzgünüm' dedi
"Amerikan polisi olaylara müdahalede yetersiz kaldı"
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında Washington Büyükelçiliği önünde korumaları ve protestocular arasında yaşanan olaylarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta kendisini aradığını ve üzgün olduğunu söylediğini belirtti.
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