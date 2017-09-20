"Erdoğan-Trump görüşmesinde masada bir dizi kriz olacak, en önemli gündem Zarrab davası"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmş Milletler (BM) zirvesi için gittiği ABD ziyaretindeki temasları devam ediyor. Yarın da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ve Erdoğan görüşmesi son olarak 4 ay önce, mayıs ayında gerçekleşmişti. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde masaya bir dizi kriz ile oturacak. En önemli konu başlıkları ise Zarrab davası, Erdoğan’ın korumaları için istenen hapis cezası, Fethullah Gülen’in iadesi, ABD’nin PYD’ye vermiş olduğu destek ve Irak referandumu.

Evrensel'den Çağrı Sarı'nın haberine göre; Erdoğan’ın yarın yapacağı görüşmeyi değerlendiren Doç. Dr. Hakan Güneş, Ankara’nın en somut gündeminin Bakan Çağlayan’ın Zarrab dosyasına eklenmesi görüşünde. Çünkü Güneş’e göre bu kriz Erdoğan’a ve çevresine kadar uzanabilir. Güneş Erdoğan’ın bu ziyaretten de boş döneceğini düşünüyor. Çünkü, bu güne kadar gelen süreçte çözüm işareti verilmedi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Güneş, Erdoğan’ın Trump ile yapacağı görüşmeyi gazetemize değerlendirdi. Güneş, Cumhurbaşkanının en önemli görüşmesini iki başlıkta yapacağını söyledi: Mayıs ayında gerçekleştirdiği ziyarette Erdoğan’ın korumalarının Erdoğan’ı protesto edenlere saldırması nedeniyle ABD yargısının korumalar için 15 yıla kadar hapis istemesi, yine ABD yargısının Zarrab davasına ek iddianame olarak Eski Bakan Zafer Çağlayan’ı ‘para aklama’ suçundan eklemesi. Güneş, Erdoğan’ın bu diplomatik krizi çözmesi gerektiğini ifade etti. Çünkü Güneş’e göre bu kriz Erdoğan ve çevresine yönelik bir hukuki sürece işaret ediyor. Ankara da bunun farkında.

Güneş Erdoğan’ın görüşmek istediği diğer konuların da ABD yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri ve PYD’ye vermiş olduğu destek ve Gülen’in iadesi olduğunu ifade etti. Gülen’in iadesi konusunun da neredeyse bir çıkmaza girdiğini söyleyen Hakan Güneş, bu konuda ABD’den Erdoğan’ın istediği yanıtı alamadığını söyledi. Erdoğan’ın bu görüşmeden olumlu sinyaller alacağını düşünmediğini söyleyen Güneş şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanının bu konudaki iyimserliği neye dayanıyor anlamış değilim. Trump seçildikten sonra da seçilmeden önce de bu iyimserlik ifade edildi ve bu ‘iyimser’liğin karşılığı Erdoğan tarafından alınmadı. Yine iktidara yakın medya kuruluşları gazeteciler ‘Bu işleri Erdoğan ve Trump çözer’ diye analiz yazıyorlar. Diyorlar ki ‘Türk Amerikan ilişkileri neredeyse bir çıkmaz içerisinde ancak kişi olarak Trump ile çözebiliriz. O zaman hemen değerlendirelim Trump işleri kişi olarak devralacak durumda değil. Hâlâ kendisi üzerindeki azledilme durumu sabit. Dolayısıyla bu ziyaretten de Trump sözü, kararı çıkmaz. En fazla Çağlayan ile ilgili yeniden üzüntülerini iletir (Erdoğan öyle aktarmıştı) Bununla sınırlı kalır. Fakat mahkeme kararı konusunda bir Amerikan başkanının yapabileceği bir şey yok.

Açıklamalar sert değil

Irak Kürdistan referandumuna ilişkin de Trump ile yapacak fazlaca bir görüşme olmadığını düşünen Hakan Güneş, “Türkiye en fazla iş birliği isteyebilir. Referandumun engellenmesi konusunda bu saatten sonra Amerikan yönetimi ile yapacağı özel görüşmeler yok” dedi.

Uluslararası güçlerin referanduma dair sert açıklamalar yapmadığını söyleyen Hakan Güneş şöyle dedi: İran diyor ki ‘Ben yaptırım yaparım’ Bağdat yönetimi diyor ki ‘Bu iş askeri noktaya kadar gider’ ama henüz batılı güçler; ‘Doğru zamanlama değil’, ‘Güçlerimizi böleceksiniz’, ‘İşimizi zorlaştıracaksınız’, gibi açıklamalar yapıyor. Diplomaside bunlar sert açıklamalar değil. Görünür olarak, böyle açıklamalar yapmaları tahmin edilir. Buradan hareketle, ben Kürdistan referandumuna uluslararası güçlerin fren koydukları düşüncesinde değilim.

ABD Türkiye ile yaptığı silah anlaşmasını iptal etti

Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için ABD ile yapılan silah anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından geri çekildi. ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karara tepki gösterdi.ABD Dişişleri Bakanlığı’nın, dün kongreye verdiği silah satış bildirisini geri çekmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının kullanması için bu yılın başında ABD’li bir silah şirketi ile yapıldığı söylenen 1.2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması rafa kalkmış oldu. ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeyi, Amerikan PBS kanalına verdiği mülakatta değerlendirdi.

Trump yönetiminin silah satış tasarısını geri çekme kararına inanamadıklarını söyleyen Erdoğan, ABD yönetiminin YPG’ye yaptığı silah yardımını hatırlatarak, “Biz paramızla sizlerden silah alamazken siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz (…) Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz” dedi.