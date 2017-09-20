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Erdoğan: Bağımsızlık talepleri çatışmaya neden olur; Erbil'i bu girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz

"Türkiye Suriye ve Irak'ta istikrarsızlıktan beslenen terör örgütleri ile mücadele etmektedir"

20 Eylül 2017 00:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki bağımsızlık referandumunun 'çatışma'ya neden olabileceğini belirterek, "Bağımsızlık talepleri çatışmaya neden olur; Erbil'i bu girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.

"Maalesef uluslararası toplum Suriye halkını yalnız bırakmıştır. Türkiye olarak bu insanların yaşadıkları trajediye kayıtsız kalamazdık." diyen Erdoğan, "Suriye krizinin başlamasıyla ülkemize gelen mülteciler ve Avrupa'ya sığınmacı akınına karşı her türlü önlemi aldık ve alıyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu yılki genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teröristler faaliyetlerini sürdürüyor. Endişe ile takip ediyoruz. En etkili yol bu çatı altında samimi iş birliği önemlidir. Daha güvenli ve müreffeh bir dünyan için elimizi taşın altına koyalım. Sayın Başkan değerli delegeler Suriye tüm dünyada derin yaralar açtı."

"Terör sınırları aşarak bir kanser gibi yayılıyor. Suriye halkını maalesef uluslararası toplum yalnız bıraktı. Bu insanların yaşadıklarıı kayıtsız kalamazdık. Şuanda ülkemizde 3 milyonun üstünde Suriyeli ile 200binin üstünde Iraklıya ev sahipliği yapıyoruz. Astana toplantılarını başlattık. Yeni bir planı hayata geçiriyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için her adımı destekliyoruz. Mülteci akınını önlemek için her türlü adımı atıyoruz. "

"Çalışmalarımıza uluslararası toplumdan yeterli desteği alamıyoruz. Kamunun, sivil toplum kuruluşlarının harcamaları 30 milyar dolar harcadık. Avrupa söz verdiği yardımı yapmadı.

Sayın Başkan değerli delegeler

Türkiye Suriye ve Irak'ta istikrarsızlıktan beslenen terör örgütleri ile mücadele etmektedir.

3 bine yakın DEAŞ militanını etkisiz hale getirdik. Fırat Kalkanı operasyonu DEAŞ'a karşı verilen en önemli mücadeledir.

PYD YPG'nin Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde kendisine karşı çıkanları öldürme çabaları insanlık suçudur.

Irak'ın da toprak bütünlüğü konusunda bağımsızlık talepleri gibi çatışmaya neden olabilecek taleplerden vazgeçilmeli. Erbil'i girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın arabuluculuk çalışmalarını destekliyoruz. Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü yönünde çaba göstermesini öneriyoruz.

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