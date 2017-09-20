Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin saati belli oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, bugün Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin görüşmesi, Türkiye saatiyle saat 22.00'de Lotte New York Palace Oteli'nde yapılacak.

Görüşmenin bir bölümünde her iki tarafın heyetleri de hazır bulunacak.

Ortak açıklama yapılacak

Söz konusu görüşmeden sonra Erdoğan ve Trump'ın ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

Görüşmede gündeme gelmesi beklenen konuların başında ABD Kongresi'nin Erdoğan'ın korumalarının kullanacağı silahların satışına ilişkin tasarıyı geri çekme kararı yer alıyor.

Erdoğan'ın görüşmede ayrıca, Fetullah Gülen'in iadesi, ABD’nin PYD’ye verdiği destek ve Irak referandumu konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Trump yemekte bir araya gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün BM 72. Genel Kurulu'nda, heyet başkanları onuruna verilen yemekte ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etmişti.