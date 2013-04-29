Erdoğan: Taksim Meydanı'na yapılacak kışla, AVM veya rezidans olacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı’na yapılacak Topçu Kışlası’nın alışveriş merkezi veya rezidans olarak kullanılabileceğini söyledi.

AKP Kızılcahamam Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

“Yassıada yaslı ada olmayacak, demokrasi ve özgürlükler adası olacak. Galataport, Haydarpaşaport hazırlanıyor. Boğaz'a 3. köprü için önümüzdeki bir iki ay içinde temel atma töreni olacak” diyen Başbakan Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘Yatırımları hızlandıracağız’

"Çok daha hızlı yürümemiz lazım. Çılgın projeler diyoruz, ama bunların gerçekleşmesi için bize hendek atlatıyorlar. Bir projeyi 3-4 sene gecikmeli olarak çıkartıyorsunuz. Örneğin Marmarayımız var, bize 4 sene kaybettirdi. Şimdi 29 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Yazık değil mi? Biz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacaksak bu yatırımlarımızı hızlandırmamız gerek.

İstanbul'a bir havalimanı yapacağız. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Şu an kadar neler neler çektik. 3 Mayıs'ta ihalesini yapacağız ve 4 yıl gibi bir sürede de bitireceğiz. Ama Türkiye dünyanın en büyük havalimanlarından birine sahip olmuş olacak.

Kanalİstanbul için gelip bize "bence yanlış yapıyorsunuz" diyor. Sen aklını kendine sakla. Biz bunu Boğaz'ımız çevre tehdidi altında olmasın diye yapıyoruz. Taksim'e de hemen karşı çıktılar. Engellemek istediler, reddetmek istediler, ben de dedim ki "reddinize red". Çanak çömleği koruyorsun da oradaki tarihi kışlayı niye korumuyorsun? Böyle bir mantık olur mu? "Olacak dedik", oldu. Hem kışlamızı yapacağız, kışla olarak görev yapmayacak ama, hem de alışveriş merkezi olacak. Meydan da artık tamamen yayalara kalacak, yani insana kalacak.

Yassıada yaslı ada olmayacak, demokrasi ve özgürlükler adası olacak. Galataport, Haydarpaşaport hazırlanıyor. Boğaz'a 3. köprü için önümüzdeki bir iki ay içinde temel atma töreni olacak. 2016 gibi İstanbul-İzmir otoyolunu bitirmiş olacak. Böylece, mesafe 2 saate düşecek.

Bütün bunlar AK Parti iktidarına yakışıyor. Diğerlerinin böyle bir derdi var mı? Yok."

‘Çanak çömleği koruyorsun da tarihi kışlayı neden korumuyorsun’

"Kanal İstanbul’la ilgili birileri gelip bize akıl veriyor “bu yanlış” diye. Ya arkadaş sen aklını kendine sakla.

Dört yıl gibi bir sürede üçüncü havalimanını bitireceğiz.

Taksim Gezi Alanı dedik hemen karşı çıktılar. Kışlayı yeniden yapacağız dedik başta ana muhalefet partisi karşı çıktılar.

Ben de reddinize ret dedim ve sonra retlerine ret kararı çıktı.

Yahu çanak çömleği koruyorsun da oradaki tarihi kışlayı neden korumuyorsun. Denizin kenarında üç beş çanak çömlek, üç beş çatal bıçak bulunmuş onu koruyorsun da bu tarihi binayı neden korumuyorsun.

O zaman ne dedik, “olacak” dedik, şimdi oluyor.

Bu tabi kışla olmayacak. AVM, belki rezidans olarak hizmet görecek.

Divan Oteli tarafında da bir şehir müzesi yapmak üzere adım atacağız.

Trafiği alta alıyoruz meydan yayalara kalacak. Yani insana kalacak.

Galataport, Haydarpaşaport hazırlanıyor… Yassıada bir demokrasi ve özgürlükler adası haline getireceğiz.

Boğaz’a üçüncü köprünün temelini önümüzdeki bir iki ay içinde atacağız..."