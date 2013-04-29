Siyasilerden pazarlık iddialarına yanıt: Pazarlık yok

KCK Yürütme Konseti Başkanı Murat Karayılan'ın 8 Mayıs'ta çekileceklerini açıklamasının ardından yapılan "PKK ile pazarlık yapılıyor" eleştirilerine liderlerden yanıt geldi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Çözüm süreci konusunda hükümet ile yapılmış bir pazarlık yok" derken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da "Biz bugüne kadar kimse ile milletin menfaatleerini pazarlık konusu yapacak kadar düşmedik, alçalmadık" şeklinde konuştu.

"PKK ile pazarlık yapılıyor" iddiaları üzerine Başbakan Erdoğan, BDP lideri Selahattin Demirtaş cevap verdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da dün iddiaları yanıtlamıştı.

Demirtaş: Pazarlık yok

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,"Çözüm süreci konusunda hükümet ile yapılmış bir pazarlık yok" dedi. Demirtaş, "Geri çekilme konusunda herkes dikkatli olmalı. Hükümet idari tedbirleri yoğunlaştırırsa sıkıntı yaşanmaz. Geri çekilme karşılığında yasal ve anayasal reformlar isteniyor gibi bir algı doğru değil" dedi.



Erdoğan: Milletin menfaatleerini pazarlık konusu yapacak kadar düşmedik



Başbakan Erdoğan'da bugün Kızılcahamam'daki konuşmasında PKK ile pazarlık yapuıldığı iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Biz bugüne kadar kimse ile milletin menfaatleerini pazarlık konusu yapacak kadar düşmedik, alçalmadık. Normalleşen bir Türkiye'de şiddetin çözüm olmadığı anlaşılmıştır. Bizim Türk Milleti kavramımız, Türkiye'de ne kadar etnik kimlik varsa hepsi bu kavramın içindedir. Yeni anayasada da bu anlayış olacak. Kürt kardeşime diyorum ki, sakın siyasi kürtçülük yapma, Türk kardeşime de aynı şeyi söylüyorum. Hepsine söylüyorum, çünkü biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Bugüne kadar hangi Başbakan bir Kürd'e "Kürt kardeşim" dedi? Çünkü bizde asimilasyon politikaları yok. Tayyip Erdoğan'ı yaratan Allah Güneydoğu'daki Kürt Mehmet'i de yarattı. Seveceğiz birbirimizi, Allah için seveceğiz. Bu ülkenin yüzde 99'ı Müslüman değil mi? Hepimiz İslam kardeşiyiz."



Binali Yıldırım: Bizim tek pazarlığımızı 4T üzerinedir



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, çözüm sürecine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, onun hükümeti, o hükümetin başbakanı hiç kimseyle pazarlık etmez, tek pazarlığımız '4T' üzerinedir, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, o devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.