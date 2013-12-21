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Erdoğan: Savcı ‘öç alacağım’ deyip duruyormuş

Başbakan Erdoğan'ın, yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcı için, 'bu savcı orada burada bunlardan öç alacağım deyip duruyormuş' dediği ileri sürüldü

21 Aralık 2013 05:17

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezinde akşam yemeğinde bir araya geldiği milletvekillerine yaptığı konuşmada, yolsuzluk operasyonuna ilişkin, "Bu işin arkasında yurtiçinde dışında kimler var, piyonları kimler hepsini açıklayacağım" dediği iddia edildi.
Erdoğan, TBMM'de kabul edilen 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı sonrası bazı bakanlar ve partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Meclis'te bütçe görüşmelerinin uzaması nedeniyle geleneksel bütçe yemeği iki buçuk saat gecikmeli başladı. Her yıl Meclis'te düzenlenen yemek için bu yıl AKP Genel Merkezi tercih edildi. AKP'li milletvekillerinin büyük bir bölümünün katıldığı yemeğe yolsuzluk operasyonunda adı geçen 3 bakan Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar katılmadı. Yemekte milletvekillerine seslenen Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen yemek yaklaşık bir sürdü. Erdoğan yemek sonrası Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü.
 

'Hepsini açıklayacağım'

 
Hürriyet'in internet sitesinde yer alan habere göre, basına kapalı gerçekleştirdiği konuşmasında Erdoğan, 'hükümete yönelik operasyon' dediği bu soruşturmanın "arkasındakilerle piyonlarını Karadeniz gezisinde tek tek açıklayacağını" söyledi.
Erdoğan'ın şöyle konuştuğu iddia edildi:
“Bu süreçten daha öncekilerde olduğu gibi yine güçlenerek çıkacağız. Bu, hükümete yönelik bir operasyondur. Karadeniz gezimde yapacağım konuşmaları iyi takip edin. Bu işin arkasında yurtiçinde dışında kimler var, piyonları kimler hepsini açıklayacağım."
 

'İmar müdürü müsün?'

 
"Savcı, yok ‘Marmaraymış’ yok ‘ruhsat niye verdin’ diye operasyon yapıyor. ‘Yok burası yeşil alan yok burası imarlı mı’ diye operasyon yapıyor. Savcı savcılığını yapsın, sen imar müdürü müsün ki nereden bileceksin bunları. Bu savcı orada burada 'bunlardan öç alacağım' deyip duruyormuş."
 

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