Erdoğan: Rusya'ya gülüyorum; Suriye içerisinde işgal hareketindeler

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'yi, Suriye'ye karşı askerî bir hareket hazırlığında bulunmakla suçlamasına ilişkin bir soruya "Rusya'nın bu yaklaşım tarzını gülerek karşılıyorum. Önce Rusya şu an Suriye sınırları içerisindeki öldürmüş olduğu insanların hesabını vermesi lazım. Rejim ile iş birliği halinde öldürdükleri insan sayısı, 400 bine ulaştı. Şu anda Rusya, Suriye içerisinde bir işgal hareketi halindedir" cevabını verdi.

Güney Amerika'daki resmî ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönüşünde Senegal'in Başkenti Dakar'a uğrayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dakar Havalimanı'nda Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile görüştü.

Yaptıkları baş başa heyetler arası görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Sall, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazetecinin Avrupa Birliği'nin göç sorunuyla baş etmekte sorun yaşadığını hatırlatarak, bu konuda Türkiye'nin üstleneceği rolleri sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Suriye'den 2 milyon 700 bin, Irak'tan ise 170 bin mültecinin geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin belediye ve sivil toplum kuruluşlarının harcamaların dışında şu ana kadar devlet bütçesinden mülteciler için 9 milyar dolar harcadığını belirtti.

Mültecileri istihdam

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Konseyi'nden Türkiye'ye şu ana kadar sadece 455 milyon dolar destek verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu anda da yine gelen mültecileri almaya devam ediyoruz. Rusya, Suriye rejimi yakıyor, yıkıyor, vuruyor. Biz ise hâlâ bu insanlara bakmak için onlara yardım etmek için kabul ediyoruz. Bütün kamplarımızda onları desteklemeye devam ediyoruz. Şu anda kamplarımızdaki mültecilerin sayısı, 280 bin. 280 binin dışındakiler ise çeşitli şehirlerimizde iskân ediliyorlar. Hükûmetimiz şu an bütün bu mültecilere karşı onları nasıl istihdam edebiliriz, buna yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Dünyada bu şekilde başka bir ülke yok" açıklamalarını yaptı.

'Rusya hesap versin'





Rusya'nın Türkiye'yi, Suriye'ye karşı askerî bir hareket hazırlığında bulunmakla suçladığının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Rusya'nın bu yaklaşım tarzını gülerek karşılıyorum. Önce Rusya şu an Suriye sınırları içerisindeki öldürmüş olduğu insanların hesabını vermesi lazım. Rejim ile iş birliği halinde öldürdükleri insan sayısı, 400 bine ulaştı. Şu anda Rusya, Suriye içerisinde bir işgal hareketi halindedir. Partus'ta deniz üssüyle, Lazkiye'de hava üssüyle, adeta Esed'e butik bir devlet kurma gayretinin içerisindedir. Çünkü Esed şu anda Suriye'de aslında bitmiştir. DAEŞ terör örgütü, diğer örgütler, Suriye'yi paylaşmış durumda. Türkiye'ye gelince, Türkiye şu anda tehdit altındandır. Bizim Suriye'ye 911 kilometre sınırımız var. Rusya'nın sınırı mı var, İran'ın sınırı mı var? Onlar, orada ne yapıyor? Söyledikleri şey şu: 'Bizi Esed çağırdı.' Her davete icabet edilmez. Çünkü orada devlet terörü estiren bir Esed vardır. Zalimdir, katildir. Onlara destek veren de o suça ortaktır."

Devlet Başkanı Sall da yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere değindi ve hükûmetler arasında kısa bir süre önce imzalanan bir arsa anlaşması çerçevesinde Ankara ve Dakar'da Senegal ve Türkiye'nin yeni büyükelçilik binalarının inşa edileceğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Afrika'da varlığını göstereceğini ve Dakar'ı Afrika'nın merkezi olarak seçtiğine işaret eden Devlet Başkanı Sall, Türk inşaat şirketlerinin Senegal'de yürüttüğü ve yürüteceği projelerden örnekler vererek, "Gördüğünüz gibi Türkiye ile çok iyi bir iş birliğimiz var" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Sall ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye dönmek üzere Dakar'dan hareket etti.