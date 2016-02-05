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Dünya
Deutsche Welle

NATO: Rusya Suriye anlaşmazlığını körüklüyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Suriye anlaşmazlığını körüklediği suçlamasında bulundu.

05 Şubat 2016 18:55


AB savunma bakanlarının Amsterdam’daki buluşmasında konuşan Stoltenberg, “özellikle Suriye’deki muhalif grupların hedef olduğu Rus hava saldırılarının, anlaşmazlığa siyasi çözüm bulma çabalarını engelletiğini" olduğunu vurgadı. NATO Genel Sekreteri, bölgedeki Rus varlığının gerginliği artıran bir faktör olduğunu da sözlerine ekledi.

Rus savaş uçakları tarafından Türk hava sahasının ihlal etmesini örnek gösteren Stoltenberg, Türkiye’nin ittifaka üyeliği nedeniyle bu konunun NATO’yu da doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, Cenevre'deki görüşmelerin ertelenmesinde Rusya'nın desteklediği Suriye hükümet birliklerinin ablukalalarının da rol oynadığını dile getirdi.

Batılı ülkelerin desteklediği Suriyeli muhalif gruplar görüşmelere devam etmet için Suriye'deki kentlerde ablukanın kaldırılmasını, hükümet güçlerinin sivillere saldırılarını durdurmasını ve insani durumun iyileştirilmesini talep ediyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın bölgedeki askeri gücünü Suriye ve Doğu Akdeniz'de artırmasının bölgedeki stratejik güçler dengesini değiştireceği uyarısında da bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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