Asselborn: 'Rusya Suriye'de ateşkesi sağlayabilir'



Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Deutschlandfunk'a verdiği demeçte, Rusya'dan Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla çaba göstermesini talep etti. Moskova'nın ülkede ateşkesi sağlayabileceğini söyleyen Asselborn, 'Rusya Devlet Başkanı Putin bunu anlayabilir. Suriye'de 260 bin insanın ölmesi yetmez mi? Ancak ateşkes Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la mümkün değil' dedi.

Asselborn, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin askıya alınmasının ardından ateşkesin uzak bir ihtimal olduğunu belirtti. Radikal IŞİD örgütünün Suriye barış görüşmelerine katılmaması konusunda uyarıda bulunan Lüksemburg Dışişleri Bakanı, 'Barbarlarla aynı masada oturulmaz' diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın IŞİD'le mücadele için kara birliklerini devreye sokmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasına mesafeli yaklaşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı, 'Bunu mantıklı bulmuyorum. Kara birlikleri durumu değiştiremez' dedi. Londra'daki Suriye Donörler Konferansı'na da değinen Asselborn, Suriye'ye verilen yardım sözlerinin tutulması, paranın gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Suriye'de çatışmalar sürüyor. Suriye'de Halep ve çevresinden kaçan binlerce Suriyelinin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşı tarafına yığıldığı bildiriliyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu dün yaptığı açıklamada, Halep'te artan Rus hava saldırıları ve Suriye Ordusu'nun ilerleyişinden kaçan 60-70 bin kişinin Türkiye sınırına yöneldiğini belirtmişti.