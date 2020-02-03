Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu insanları nereye yerleştireceğiz?

Ukrayna'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırılar sonucunda 1 milyon Suriyelinin Türkiye sınırına geldiğini belirterek, "Suriyelileri nasıl iskân ederiz, bunun çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Suriye'deki saldırılarda şehit sayısının 8'e yükseldiğini açıklarken, Rusya'nın görmezden geldiği rejim saldırıları nedeniyle 1 milyon sivilin Türkiye sınırına doğru yürüdüğünü açıkladı.

"Gelecek 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi, "Rejimin Rusya'nın da görmezden gelmesiyle, yapmış olduğu varil bombalarıyla yaptığı saldırılar neticesinde, bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son gelen rakamlar, 1 milyona yakın insan şu an sınırlarımıza doğru yürüyor. Biz bunları, ülkemizde misafir ediyoruz. Bunlar artık konteynır kentlerden çıkartarak, evlere yerleştirme yoluna görüyoruz. Gelecek olan 1 milyon insanı, nerelere yerleştireceğiz.

Kısa süre önce bir deprem yaşadık. Bu depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Bu binaları yeniden inşa edeceğiz. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl iskan ederiz, bunun çalışmasını yapıyoruz, biz bunun çalışmasını yaparken, sınırlarımızdan yaklaşık 40 km'lik hattı, briket evler yapıyoruz. 25-30 m2'lik evlere yerleştireceğiz. Şu anda böyle bir çalışmanın içindeyiz. İlk etapta 30 bin barınakkent yapalım dedik.

Fakat bu sabah, maalesef, rejim güçleri, yine İbdib'te hava saldırısına geçti. Bu saldırı neticesinde 3'ü sivil, 8 kişi şehit oldu. Biz de bu noktada, gerek hava, gerek kara bunlara gerekenleri yapıyoruz. Gereken bedelleri ödetiyoruz. Astana mutakabatı çerçevesinde herkes kendi yükümlülüklerini bilsin."

Cumhurbaşkanı, Necip Hablemitoğlu'nun failinin Ukrayna'da olduğuna dair dosyaları da, Zelenskiy'e verdiğini söyledi.

Erdoğan, Kırım'ın ilhakını kabul etmediklerini de ifade ederken, "Kırım'da "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

Ortak bakanlar kurulu toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında iki ülkenin yılda en az bir kere ortak bakanlar kurulu toplantısı yapacağını da sözlerine ekledi.

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