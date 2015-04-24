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Erdoğan: Osmanlı Ermenilerinin dünyanın her yerindeki torunlarına gönlümüz sonuna kadar açık

Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törende Erdoğan'ın mesajı okundu

24 Nisan 2015 16:40

1915 Ermeni kıyımının 100'üncü yılında Ermeni Patrikhanesi'nin ev sahipliğinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayine mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Osmanlı Ermenilerinin dünyanın her yerindeki torunlarına gönül kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu da bilmenizi istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın Başepsikopos Aram Ateşyan ve Türkiye vatandaşı Ermenilere hitaben mesajı şöyle:

“Sayın Aram Ateşyan,  Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili,

Ermeni vatandaşlarımız için özel bir anlam taşıyan bu günde, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden tüm Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla anıyor, çocuklarına ve torunlarına taziyelerimi sunuyorum.  Osmanlı İmparatorluğu'na ve Cumhuriyetimize yaptıkları ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi katkıları daima takdirle hatırladığımız Ermeni toplumunun, coğrafyamızın her köşesindeki hatıralarını güzel duygularla yâd ediyorum.  Bu vesileyle, rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Patrik Sayın Mesrob Mutafyan'a da şifa temenni ediyorum." 

"Değerli Ermeni vatandaşlarım, 

İnsanlığın en büyük felaketlerinden olan Birinci Dünya Savaşı'nda,  Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde de her milletten milyonlarca insan ebediyete intikal etti. Bu savaş sırasında, etnik ve dini kimliği ne olursa olsun, benzer şartlar altında hayatlarını yitiren Osmanlı vatandaşlarının tamamını da rahmetle ve hürmetle anıyorum.  Türkiye Cumhuriyeti devletini, bu acıları unutmadan ama bunlarla baş etmesini de bilerek kurmayı başardık. Bugün de, huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için, etnik ve dini kimliğine bakmaksızın, tüm vatandaşlarımızla, dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz. Yüz yıl önce, ortak vatanımızı işgal için dünyanın dört bir yanından gelenlerin torunlarını, bugün, savaşı lanetlemek, barışı ve dostluğu yüceltmek için Çanakkale'de coşkuyla ağırlayabilen bir kültüre sahibiz.  Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı üzüntü verici hadiseleri bildiğimizi ve acınızı samimiyetle paylaştığımı bir kez daha ifade ediyorum. Osmanlı Ermenilerinin dünyanın her yerindeki torunlarına gönül kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu da bilmenizi istiyorum.  Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." 

 

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