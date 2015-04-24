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Dünya
Deutsche Welle

ABD Başkanı Obama soykırım demedi

ABD Başkanı Barack Obama, 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada soykırım kelimesine yer vermedi.

24 Nisan 2015 14:36


ABD Başkanı Barack Obama, 24 Nisan açıklamasında, "1915'ten başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni halkı sürgün edildi, katledildi ve ölüme yürütüldü. Tarihi anayurtlarındaki kültür ve mirasları silindi. Tüm tarafları acılara maruz bırakan korkunç şiddet sırasında 1,5 milyon Ermeni can verdi" ifadelerini kullandı.

Obama, açıklamasında, "Büyük Felaket" anlamına gelen Meds Yeghern kavramına yer verdi. Obama, 2008 yılındaki seçim kampanyası sırasında soykırım ifadesini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Erivan'da

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün düzenlenen anma törenlerine yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Törende ABD yönetimini Hazine Bakanı Jack Lew temsil ediyor.

Federal Alman Meclisi, bugünkü oturumunda Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeninin katledilmesini görüşüyor. Berlin Katedrali'nde düzenlenen ayine katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, yüz binlerce Ermeni'nin öldürülmesini soykırım olarak tanımlamış ve bunda Almanya'nın da sorumluluk taşıdığını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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