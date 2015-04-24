Erivan'da 'Soykırımı Anma Töreni' yapıldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Soykırım Anıtı, başta olmak üzere ülke genelindeki birçok noktadaki kiliselerde çanların çalması ile 'Ermeni Soykırımı Anma Töreni' başladı.

Ermenistan devlet kanalının yanı sıra France 24 de birçok ülkeden konukların geldiği 100'üncü yıl anma törenlerini canlı yayınladı.

Kiliselerde çanların çalınması ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra diğer ülkelerden devlet başkanları ve başbakanlar, bakanlar ve ülke heyetleri, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ile tokalaştıktan sonra ellerinde "soykırım"ı sembolize eden çiçekleri çelenge bıraktı.

Daha sonra törene katılan liderler 1915'le ilgili konuşma yaptı. Liderlerin konuşmasının ardından dini törene geçildi. Dini törenin sona ermesinin ardındansa Soykırım Anıtı'nda ateş yakılarak, 1915'te hayatını kaybedenler anıldı.